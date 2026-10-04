¿Intervino Trump para poner fin a la guerra entre Cristiano Ronaldo y Jesús?

Nada en Portugal supera en relevancia a la marcha del capitán Cristiano Ronaldo de la concentración de la selección portuguesa, en protesta por su escasa participación con el entrenador Jorge Jesus.

Nuno Travassos, subdirector del diario portugués A Bola, escribió un artículo bajo el título «Trump ya ha llamado a Jesus».

Travassos aseguró en su artículo: «Tras la intervención de Luís Montenegro, primer ministro portugués, solo faltaba la intervención de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para resolver la guerra dentro de la selección, pero sigue siendo difícil imaginar un verdadero acuerdo de paz».

Y continuó: «Las redes sociales son malévolas. Durante estos días apareció ante mí un artículo que hablaba de un llamamiento que Trump dirigió a Ronaldo: te necesitamos».

Travassos explicó: «Por un momento pensé que la polémica dentro de la selección portuguesa ya había llegado a la Casa Blanca, donde el capitán de Portugal estuvo en noviembre de 2025».

Y señaló: «Pero el llamamiento de Trump a Ronaldo se remontaba a febrero de este año; aun así, no me pareció algo tan descartable, pues tras la intervención del primer ministro portugués Luís Montenegro, quizá Jesus ya haya recibido una llamada telefónica del presidente de Estados Unidos, ganador del premio de la paz de la FIFA».

Y recalcó: «Tal vez la difusión mundial que ha adquirido esta polémica sea una última prueba de la magnitud de la posición que Ronaldo ha alcanzado en el mundo del fútbol, pero también refleja de forma directa la magnitud de la actitud que tuvo el propio jugador».

Y apuntó: «Hasta ahora, solo Jorge Jesus estaba obligado a explicar lo ocurrido. Y lo más importante sigue siendo escuchar la versión de Ronaldo, así como la del presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, pero hasta este momento no ha aparecido ninguna versión que justifique la marcha del capitán de la selección en un momento en el que se suponía que debía estar en plena disposición para cumplir con sus funciones».

El subdirector del diario A Bola prosiguió en su artículo: «La frustración por quedarse en el banquillo sin participar, en un partido que en principio ni siquiera debía disputar, no justifica darles la espalda a los compañeros y a la afición, aunque posteriormente recibiera instrucciones de que jugaría durante 30 minutos, e incluso aunque pasara mucho tiempo calentando».

Y destacó: «Esto ocurrió en el segundo partido del nuevo entrenador, que es Jesus, pero podría haber sido José Mourinho, Rúben Amorim o Sérgio Conceição. Ronaldo no se detuvo a pensar que muchos de sus compañeros habían pasado antes por la misma situación, y a algunos les sucedió porque los entrenadores temían sustituirlo a él, por ser la estrella imprescindible cuya imagen encabeza la escena. En ese momento, nadie se puso en el lugar del otro, y en especial Cristiano, que no estaba acostumbrado a ser un jugador prescindible».

Y añadió: «Se equivocó, pero es precisamente aquí donde se muestra el valor de su posición. Si hay alguien que tiene margen para el error, ese es Ronaldo, pero después el capitán, que ha dado fuerza a su país en muchas ocasiones, también debería saber cómo mostrar su debilidad. Ronaldo siguió errando tras haber escuchado la rueda de prensa del entrenador. Tenía todo el derecho a marcharse, pero fue él quien eligió salir por la puerta de atrás. Cuando abandonó el estadio en aquel coche negro, en lugar de ir en el autobús junto a sus compañeros, eligió un camino que parece ir en una sola dirección».

Concluyó su artículo: «Nadie se beneficia de esta guerra, pero es difícil imaginar un acuerdo que traiga la paz verdadera a la selección portuguesa. Encontrar una solución para otra despedida es lo mínimo que se requiere, pero ni siquiera eso tendrá ya la dignidad que debería haber tenido».



