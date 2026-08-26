Intervención electrónica y enfrentamientos prohibidos: todo lo que quieres saber sobre el sorteo de la Champions League

Mañana jueves se celebra el sorteo de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa para la temporada 2026-2027, en medio de algunos cambios en su forma de realización, después de que la determinación de los enfrentamientos pase a hacerse con la ayuda de un programa informático destinado a este fin.

El sorteo se llevará a cabo en Mónaco, donde los 36 clubes participantes conocerán a sus rivales en la fase de liga.

El Paris Saint-Germain, campeón en las dos últimas ediciones, se sitúa a la cabeza de los candidatos a competir de nuevo por el título, junto a grandes clubes como el Real Madrid, el Bayern Munich, el Liverpool, el Manchester City, el Barcelona y el Arsenal.

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36 clubes en cuatro bombos

La lista de participantes en la Liga de Campeones quedó prácticamente completa tras los partidos de repesca, con lo que los 36 clubes se distribuirán en cuatro bombos, en función del coeficiente de cada club.

El Paris Saint-Germain se encuentra en el primer bombo, junto al Bayern Munich, el Real Madrid, el Liverpool, el Inter de Milán, el Manchester City, el Arsenal, el Barcelona y el Atlético de Madrid. El segundo bombo incluye al Borussia Dortmund, la Roma, el Sporting de Lisboa, el Aston Villa, el Oporto, el Manchester United, el Club Brujas, el Real Betis y el PSV Eindhoven.

El tercer bombo comprende al Feyenoord, el Lille, el Bodø/Glimt, el Nápoles, el Leipzig, el Villarreal, el Shakhtar Donetsk y el Galatasaray, además del vencedor del enfrentamiento entre el Lyon y el Fenerbahçe.

El cuarto bombo incluye al Slavia de Praga, el Stuttgart, el LASK, el Como, el Lens y el Sabah de Bakú, además de los vencedores de los enfrentamientos entre el AEK y el Levski, el Celje y el Slovan de Bratislava, y el Viking y el Dinamo de Zagreb.

El sorteo con ayuda del ordenador

Aunque la ceremonia del sorteo contará con la presencia de varios directivos y estrellas del fútbol, el propio proceso de determinación de los enfrentamientos no se realizará por completo de la manera tradicional. Tras extraerse uno de los clubes del primer bombo, un programa informático se encargará de determinar sus ocho rivales, respetando las normas del sorteo, en primer lugar la de no enfrentarse a un equipo del mismo país.

El programa también determinará los escenarios de los partidos, de modo que cada equipo dispute cuatro partidos en su campo y otros tantos como visitante. Una vez terminados los clubes del primer bombo, el proceso pasa al segundo, luego al tercero y, por último, al cuarto, estableciéndose los enfrentamientos de cada equipo y el orden de sus partidos durante el propio proceso del sorteo.

El sistema de sorteo con ayuda del ordenador ya se había utilizado durante las temporadas 2024-2025 y 2025-2026.

Dos rivales de cada bombo

Ningún equipo se enfrentará a otro del mismo país durante la fase de liga. Cada equipo se medirá a dos rivales de cada uno de los cuatro bombos, de manera que dispute un partido ante un equipo de cada bombo en su campo y otro como visitante.

Por tanto, el reparto de cada equipo queda de la siguiente manera:

Un partido en su campo ante un equipo del primer bombo.

Un partido como visitante ante un equipo del primer bombo.

Un partido en su campo ante un equipo del segundo bombo.

Un partido como visitante ante un equipo del segundo bombo.

Un partido en su campo ante un equipo del tercer bombo.

Un partido como visitante ante un equipo del tercer bombo.

Un partido en su campo ante un equipo del cuarto bombo.

Un partido como visitante ante un equipo del cuarto bombo.

Además, desde la temporada pasada la UEFA estableció una norma adicional para impedir que dos equipos disputen un enfrentamiento en el mismo estadio durante 3 ediciones consecutivas del torneo, con el objetivo de aumentar la variedad de los enfrentamientos.

En virtud de esta norma, el enfrentamiento entre el Liverpool y el Real Madrid no se disputará en el estadio de Anfield esta temporada, si bien el sorteo podría reunirlos en el estadio Santiago Bernabéu, del mismo modo que el Inter de Milán y el Arsenal no se medirán en el estadio Giuseppe Meazza.

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