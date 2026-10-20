¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Interpretación reglamentaria: ¿por qué se libró de la expulsión la estrella del Barcelona ante el Saint-Germain?

Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Liga de Campeones
F. Lopez
W. Pacho
Francia
España
Ecuador

¿Estás de acuerdo con la decisión?

La primera parte del partido entre el Paris Saint-Germain y su invitado, el Barcelona, disputado la noche de este martes en la Liga de Campeones de Europa, vivió una polémica jugada arbitral.

El Barça visitó al Paris en la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

En el minuto 40, cuando el Barça perdía por el gol de Désiré Doué, Pedri filtró un pase magnífico que dejó a Fermín López solo ante el portero del Paris, Safonov.

 López intentó picar el balón por encima del portero, pero Safonov despejó, y el balón cayó entre el jugador del Barça y Pacho, defensa del Paris.

Durante la disputa del balón, Fermín golpeó a Pacho en la cara cuando intentaba jugar el balón con el pie, mientras que el defensa del Paris había bajado para jugar el balón con la cabeza.

El partido se detuvo para atender a Pacho, entre las protestas de los jugadores del Paris por no tomarse ninguna medida contra Fermín.

Por su parte, la cuenta «Archivo VAR», especializada en las jugadas arbitrales, analizó el lance.

A través de su cuenta en «X», escribió: «¿Debería haber intervenido la tecnología de vídeo (VAR) en la acción que se produjo entre Pacho y Fermín?».

Y continuó: «La respuesta es no. El defensa fue quien bajó la cabeza hasta la altura de la cintura, lo que puso en riesgo su integridad física».

Y concluyó: «La International Football Association Board (IFAB) califica esta acción como juego peligroso por parte del defensa».



¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google