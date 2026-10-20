La primera parte del partido entre el Paris Saint-Germain y su invitado, el Barcelona, disputado la noche de este martes en la Liga de Campeones de Europa, vivió una polémica jugada arbitral.

El Barça visitó al Paris en la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

En el minuto 40, cuando el Barça perdía por el gol de Désiré Doué, Pedri filtró un pase magnífico que dejó a Fermín López solo ante el portero del Paris, Safonov.

López intentó picar el balón por encima del portero, pero Safonov despejó, y el balón cayó entre el jugador del Barça y Pacho, defensa del Paris.

Durante la disputa del balón, Fermín golpeó a Pacho en la cara cuando intentaba jugar el balón con el pie, mientras que el defensa del Paris había bajado para jugar el balón con la cabeza.

El partido se detuvo para atender a Pacho, entre las protestas de los jugadores del Paris por no tomarse ninguna medida contra Fermín.

Por su parte, la cuenta «Archivo VAR», especializada en las jugadas arbitrales, analizó el lance.

A través de su cuenta en «X», escribió: «¿Debería haber intervenido la tecnología de vídeo (VAR) en la acción que se produjo entre Pacho y Fermín?».

Y continuó: «La respuesta es no. El defensa fue quien bajó la cabeza hasta la altura de la cintura, lo que puso en riesgo su integridad física».

Y concluyó: «La International Football Association Board (IFAB) califica esta acción como juego peligroso por parte del defensa».







