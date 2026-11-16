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Lautaro Martinez quiere estar a toda costa en el próximo partido de liga del Inter y Chivu podría recibir buenas noticias ya mañana, según ha confirmado Javier Zanetti.

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Existe un Inter con Lautaro Martinez, tenaz, resistente, luchador y extremadamente peligroso, y otro sin el capitán argentino, sin duda ganador e igual de peligroso, pero con menos personalidad que cuando el argentino está en el campo.

La lesión sufrida durante el partido que el Inter acabó perdiendo contra el Brujas en la Champions League le ha costado al número 10 del Inter una baja muy larga que, por fin, parece estar llegando a su fin. De hecho, estos días Lautaro está trabajando para poder volver al campo tras el parón, y en las últimas horas están llegando noticias alentadoras para Cristian Chivu.

ZANETTI CONFIRMA: Javier Zanetti, excapitán y vicepresidente del Inter, habló con Sky Sport durante el acto de presentación del Trofeo Galbiati sobre la situación que atraviesa su compatriota: «Lautaro está haciendo, en estos últimos días, las últimas pruebas con los médicos para estar disponible. Creo que ha seguido una rehabilitación siempre muy minuciosa con los médicos y el cuerpo técnico. Y, conociéndolo y sabiendo las ganas que tiene de volver, espero que pueda estar ya disponible»

¿VUELVE MAÑANA CON EL GRUPO? Si todo va bien, mañana, martes 17 de noviembre de 2026, el Toro de Bahía Blanca podrá empezar a entrenarse sobre el césped con el resto del grupo a las órdenes de Chivu. No comenzará de inmediato con cargas de trabajo intensas, pero el objetivo está fijado: jugar contra el Atalanta, si no desde el inicio, al menos 30 minutos saliendo desde el banquillo.

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UN TOUR DE FORCE PARA EL INTER: El regreso tras el parón coincidirá para el Inter con un auténtico tour de force en el que la presencia del capitán será fundamental. Además de la visita a Bérgamo, prevista para el domingo 22 de noviembre a las 20:45, el Inter disputará nueve partidos de cuatro competiciones distintas en los 31 días que van hasta el 22 de diciembre. Entre ellos, además de los de liga y Champions League, estarán los octavos de final de la Copa Italia contra el Genoa y la final de la Supercopa de Italia, que se jugará en San Siro precisamente el 22 de diciembre contra la Lazio.