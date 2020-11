Inter vs. Torino: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

Vidal y Lautaro serán del arranque en San Siro en el destacado del domingo en el Calcio, al que Antonio Conte llega obligado a volver a ganar.

El Inter vuelve a competir por la y con la altísima expectativa de reingresar en los puestos de vanguardia pues llega a la reanudación post fecha FIFA a la octava fecha en un séptimo lugar que no les garantízaría mucho al final de la temporada. El rival local del Nerazzurri es el Torino, que no está en los puestos del descenso apenas por su diferencia de goles y que no puede permitirse más ventajas si quiere acabar el curso en la primera categoría del fútbol de .

Después de la guerra entre el club y Reinaldo Rueda, los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal se incorporaron a la disciplina interista en plenas condiciones físicas, por lo que al menos el Rey sí o sí irá desde el arranque este domingo. Conte apuesta todo a salir de su pésima racha de 4 duelos oficiales sin ganar, ya que viene de empatar contra , y además de la caída ante .

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Inter - FECHA Domingo 22 de noviembre ESTADIO Giuseppe Meazza HORARIO 11:00 de y de , 8:00 de , 9:00 de y 15:00 de

¿CÓMO LLEGAN?

LAS FORMACIONES

Inter

Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barellà; Lautaro, Lukaku. Brozovic, Padelli y Kolarov tienen COVID–19.

Torino

Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodríguez; Meitè, Rincón, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti.

HORA DEL PARTIDO, DÓNDE VERLO POR TV Y STREAMING

El partido a jugarse este domingo 22 de noviembre, a las 11:00 de Chile y de Argentina, 8:00 de México, 9:00 de Colombia y 15:00 de España, irá por ESPN 2 y RAI para todo Sudamérica. Por streaming se podrá seguir a través de la app de ESPN Play y DirecTV GO.

