Inter vs. Shakhtar Donetsk, por la Champions League: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

El equipo de Antonio Conte está obligado a ganarle al de Ucrania por la última fecha de la fase de grupos del certamen continental.

El , que este sábado logró un valioso triunfo sobre el Bologna de Gary Medel para seguir presionando al líder , recibe al por la última fecha de la fase de grupos de la UEFA .

El equipo de Antonio Conte, en el que militan Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Lautaro Martínez, se juega la clasificación a los octavos de final del certamen continental, donde una victoria no les asegura su paso a la siguiente ronda. Y es que el Nerazzurri es colista del Grupo B, con cinco puntos, en la zona que es liderada por el Borussia Mönchengladbach (8) y seguido por los de y el , ambos con siete positivos.

Por lo mismo, la escuadra lombarda tendrá que vencer a los Mineros y esperar que los de Marco Rose logren quedarse con la victoria en el Alfredo Di Stefano ante los Zinedine Zidane. De esta forma, los italianos treparían al segundo casillero, con 8 unidades, dejando a ucranianos y merengues con 7. Ahora, si la Casa Blanca iguala con los Potros, clasificarán ambos a la siguiente fase y el cuadro de Milán deberá bregar por el tercer lugar, que da cupo a los dieciseisavos de final de la .

Para este cruce el cuadro local no podrá contar con el volante chileno debido a que sufre una distensión muscular en los flexores del muslo derecho. De hecho, el propio Conte informó sobre la situación del exBarcelona: "No está disponible para mañana. Arriesgarlo significaría alargar el tiempo posible de baja , y en esa zona del campo no nos lo podemos permitir. Lo lamentará mucho, aunque al mismo tiempo ganamos al Borussia sin él", dijo.

El esloveno Slavko Vinčić dirigirá el partido: es el segundo encuentro del árbitro con los nerazzurri. El único precedente se remonta a la Europa League 2014/2015: Saint Etienne-Inter 1-1. El esloveno tiene dos precedentes con el Shakhtar: una derrota por 2-0 ante el de Vigo en la Europa League y un empate 1-1 ante el la temporada pasada.

Cabe recordar que el elenco del Giuseppe Meazza viene de imponerse 3-2 en el Borussia Park, registrando su primera victoria en el torneo (los goles fueron obra de Matteo Darmian al 17' y un doblete de Romelu Lukaku, al 64' y 73'. Alassane Pléa marcó por los dueños de casa); mientras que el cuadro que hace de local en el Metalist llega a esta cita tras vencer 2-0 al Madrid, con tantos de Dentinho (57') y Manor Solomon (82').

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Inter - Shakhtar Donetsk FECHA Miércoles, 9 de diciembre ESTADIO Giuseppe Meazza HORARIO 17:00 de y de (15 de , 14 de y 21 de )

LAS FORMACIONES

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martínez, Lukaku. DT: Antonio Conte.

Shakhtar: Trubin; Dodô, Bondar, Vitao, Matvienko; Stepanenko, Maycon; Tetê, Kovalenko, Taison; Marlos. DT: Luis Castro.

LO QUE TIENES QUE SABER

El Inter de Milán no ha perdido en sus cuatro partidos anteriores contra el Shakhtar Donetsk en Europa incluyendo partidos de previa (2V 2E). Los italianos solo han encajado un gol en estos compromisos y han dejado su portería a cero en tres encuentros.

El Shakhtar Donetsk solo ha jugado un partido a domicilio frente al Inter de Milan en competición europea. Fue la vuelta de la previa de la Liga de Campeones en la temporada 2005/06. Aquel partido finalizó 1-1 pero los interistas se clasificaron merced a su victoria por 0-2 en la ida en Ucrania.

Ésta será la tercera vez que el Inter de Milan y el Shakhtar Donetsk se vean las caras en 2020. Aparte del partido de Champions League, está el 5-0 del equipo de Antonio Conte sobre los ucranianos en las semifinales de la Europa League de la pasada temporada.

Un empate o una derrota deja fuera de los octavos de final de la Liga de Campeones al Inter de Milán por tercera temporada consecutiva. Antes de esta dinámica, los interistas se habían clasificado en once de sus doce fases de grupos anteriores en la competición (incluyendo las fases de grupos de segunda ronda).

El Shakhtar Donetsk podría clasificarse para las eliminatorias de la Liga de Campeones por quinta vez, la última en la temporada 2017/18. La diferencia de goles del Shakhtar tras cinco partidos jugados esta temporada es de -7 (5-12). Solo dos equipos en la historia de la competición ha tenido una peor diferencia de goles que los ucranianos a estas alturas de temporada: el en la 2013/14 y la en la 2019/20 (ambos con -7).

El Inter de Milán no ha ganado en sus dos partidos de esta Liga de Campeones en casa (1E 1D) y jamás, en sus 14 participaciones anteriores, han completado una fase de grupos en una temporada de la competición sin al menos conseguir una victoria.

Manor Salomon, jugador del Shakhtar, ha marcado en tres de sus cinco partidos como suplente en Liga de Campeones (60%). Entre los jugadores que han disputado cinco partidos como suplente en la competición, solo el ex goleador del Kaiserlautern, Jurgen Rische, tiene un porcentaje mayor: Rische marcó en cuatro de sus cinco encuentros como suplente en la temporada 1998/99 (80%).

La pareja del Inter de Milán formada por Romelu Lukaku y Lautaro Martínez han participado en tres goles cada uno en sus dos partidos ante el Shakhtar. Ambos marcaron un doblete y sumaron una asistencia en el 5-0 de las pasadas semifinales de la UEL.

Solo Yossi Benayoun ha sido el israelí que ha marcado más en la historia de la UCL(siete) que los cuatro tantos de Manor Solomon para el Shakhtar en esta edición.

Romelu Lukaku ha participado directamente en 17 goles en 15 partidos de Europa League/Champions League para el Inter de Milan (13 goles y 4 asistencias). Lukaku ha marcado cuatro tantos en sus cuatro partidos de esta Liga de Campeones, tantos como en sus 14 partidos anteriores en la competición.

HORA DEL PARTIDO, DÓNDE VERLO POR TV Y STREAMING

El partido a jugarse este miércoles 9 de diciembre, a las 17:00 de Chile y Argentina, 14:00 de México, 15:00 de Colombia y 21:00 de España, irá por ESPN para todo Sudamérica y México. Por streaming se podrá seguir a través de la app de ESPN (Play en computadores) y DirecTV GO.

ZONA CANAL SEÑALES EN CHILE Sudamérica y México ESPN VTR: 48 ESPN, 843 ESPN HD Movistar: 480 ESPN, 884 ESPN HD Claro: 474 ESPN HD Entel: 212 ESPN HD DirecTV: 621 ESPN, 1620 ESPN HD GTD Manquehue: 84 ESPN

En España, se puede ver en Movistar Liga de Campeones 1 (M51 O 116), Movistar Liga de Campeones 2 (M52 O127) y TV M5 (Bar), mientras que el streaming online le corresponde a Movistar+ y Orange TV.