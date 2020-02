Inter vs. Ludogorets, por la Europa League: probables alineaciones, día, hora y cómo ver por TV a Alexis Sánchez

El conjunto lombardo recibe a los búlgaros con la tranquilidad del 2-0 conseguido en la ida. El atacante chileno asoma como titular.

En están alerta por los brotes de coronavirus que han conmocionado al país. En los últimos días se han registrado casos de la epidemia y en el no han escatimado en tomar precauciones para evitar riesgos innecesarios. Lo anterior, de cara al cruce frente al , por el partido de vuelta de los 16avos de final de la . El conjunto de Antonio Conte logró un resultado importante en Bulgaria (2-0), que les facilita el camino hacia la siguiente fase.

Los italianos salieron con Alexís Sánchez y Lautaro Martínez comandando el ataque, aunque ninguno de los dos jugadores sudamericanos estuvo fino en los últimos metros. Eso sí, el Niño Maravilla fue protagonista durante los 90´que permaneció en cancha, por primera vez desde su arribo a la península. De hecho, pudo abrir la cuenta a los 50', cuando un remate de taco estrelló el balón en el palo izquierdo.

Luego, el ex participó en la jugada que le permitió a Christian Eriksen abrir el marcador. Fue el primer gol del mediocampista danés con la camiseta nerazzurri. Por lo mismo, se espera que el DT lombardo repita la fórmula ante los búlgaros. Eso sí, no podrá contar con el ex Racing, por sanción. Su lugar será ocupado por Romelu Lukaku.

Más equipos

Cabe destacar que debido a la emergencia que se experimenta en la península, este desafío podría jugarse a puertas cerradas (aún falta el visto bueno oficial del Municipio y la Región, pero la UEFA está presionando por esta solución), dado que Lombardía es uno de los principales focos de la enfermedad. De hecho, el cruce Inter-Sampdoria, de la Serie A, en el Giuseppe Meazza, debió ser suspendido.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Inter - Ludogorets FECHA Jueves, 27 de febrero ESTADIO San Siro HORARIO 17:00 en y

POSIBLES ALINEACIONES

Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moisés, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Alexis Sánchez.

Ludogorets (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Dyakov, Anicet; Cauly Souza, Marcelinho, Wanderson; Swierczok.

El artículo sigue a continuación

LO QUE TIENES QUE SABER

El Inter de Milán está invicto contra rivales búlgaros en competición europea (6PJ 3V 3E). Solo contra rivales ucranianos (8) se ha enfrentado en más ocasiones sin perder en Europa.

El Ludogorets ha ganado solo uno de sus nueve partidos en eliminatorias en la Europa League (2E 6D), siendo esa victoria en su primer partido contra la a domicilio en la 2013/14 (0-1).

El Inter de Milán ha superado 17 de sus últimas 18 eliminatorias a doble partido en la y Copa de la UEFA/Europa League tras ganar la ida, fallando solo ante el en los cuartos de final de la Champions League 2005/06.

El Ludogorets ha perdido cada uno de sus últimos tres partidos europeos ante rivales italianos sin marcar un solo gol.

Tras su gol en el 95 de penalti y su asistencia a Christian Eriksen en la ida, Romelu Lukaku ha participado en más goles que cualquier otro jugador del Inter en la Europa League y la Champions League esta temporada (6 – 3 goles y 3 asistencias).

HORA DEL PARTIDO, DÓNDE VERLO POR TV

El partido se jugará el próximo jueves 27 de febrero a las 21:00 hora española e Islas Baleares (20:00 en las Islas Canarias, 17:00 en Argentina y Chile, 15:00 en y ).

¡Suscríbete a DAZN por sólo 9,99€ al mes. Tienes un mes de prueba gratis!

ZONA CANAL HORARIO Sudamérica México DAZN

Directv Sports 610 (SD) - 1610 (HD), Fox Sports 1 ESPN2 ESP: 21:00

ARG: 17:00

CHI: 17:00

COL: 15:00

MEX: 15:00

ÚLTIMOS PARTIDOS Y PRÓXIMOS COMPROMISOS

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Lazio 2-1 Inter 16/02/2020 Ludogorets 0-2 Inter Europa League 20/02/2020

Próximos partidos