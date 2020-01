Inter vs. Atalanta: formación, día, hora y cómo ver por TV

le ganó al y por la jornada 19 de la vuelve a su casa para tratar de imponerse al poderoso , que está vivo en la ronda final de la y viene de ganar 5-0 en sus últimas dos presentaciones.

Para este cruce, Alexis Sánchez podría volver a ver acción tras reintegrarse a las prácticas en el Suning Sports Center el pasado domingo y ser banca el lunes luego de superar la lesión de tobillo que sufrió el 12 de octubre ante . Frente a los cafeteros, el Niño Maravilla debió ser reemplazado producto de una fuerte dolencia. Sin embargo, todo empeoró luego de que se le diagnosticara una luxación de los tendones peroneos del tobillo izquierdo con compromiso retináculo, lo que finalmente requirió de cirugía.

Ahora, el ex comienza a dejar atrás su calvario puesto que fue considerado para el viaje del conjunto de Milán a Nápoles. Eso sí, partirá en la banca. Además del formado en , el Inter también recuperó a Nicoló Barella, por lo que el DT interista tendrá plantel casi completo para el inicio del 2020. Esto ya que solo no podrá contar Kwadwo Asamoah, debido a los problemas en el cartílago de la rodilla izquierda. Mientras que el entrenador napolitano no podrá contar con Koulibaly, Maksimovic, Mertens y Ghoulam.

Cabe recordar que su saldo en la península, de momento, es de cuatro partidos: tres por el certamen doméstico y tan solo uno en la Champions League. En esos cotejos, el máximo anotador histórico de la Selección ha disputado 129 minutos y convertido un gol. Además, sufrió una expulsión.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Inter - Atalanta FECHA Sábado, 11 de enero ESTADIO Giuseppe Meazza HORARIO 16:45 en y