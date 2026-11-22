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Han pasado 12 años desde que Javier Zanetti lució por última vez en el campo el brazalete de capitán del Inter. Era el día de su despedida del fútbol y en el campo, en brazos de su esposa Paula, estaba su tercer hijo, el menor, Tomas, que entonces tenía poco más de tres años.

12 años después, como si se cerrara el círculo, el propio Tomas Zanetti, aunque solo durante unos minutos, ha tenido el honor y el privilegio de lucir en el campo el brazalete de capitán de un equipo del Inter: el sub-15.

CAPITÁN 12 AÑOS DESPUÉS: Oficialmente, Tomas no es el capitán del sub-15 del Inter, ya que el brazalete corresponde a su compañero Ventura y, en su ausencia, al segundo capitán, Pacciolla. Sin embargo, hoy, según informó FcInter1908, durante el partido disputado por la mañana contra el Verona, que terminó 1-1, el brazalete acabó en el brazo del tercer hijo de Zanetti tras la salida del campo de los dos capitanes designados, aunque solo durante unos minutos, hasta el pitido final.

EN EL INTER SOLO DESDE ESTE AÑO: Para cuidar el desarrollo de su hijo, Zanetti decidió que empezara vinculado estrechamente al Inter, pero no directamente en Interello. Tomas llegó al sub-15 dirigido por Joan Moll este verano, después de completar su formación en la Accademia Inter, sociedad satélite y centro de formación del club de Viale della Liberazione.

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CENTROCAMPISTA CON EL 6: A diferencia de su padre, que empezó y creció como jugador de banda y terminó su carrera adaptándose a jugar en el centro del campo, Tomas ha jugado desde pequeño en el centro del campo, con el balón en los pies. Nunca ha querido llevar el 4 de su padre; su número favorito es el 6. Todas son decisiones deliberadas. El objetivo de la familia y de "Toto", como lo llaman sus compañeros, siempre ha sido evitar las comparaciones con su ilustre padre. Pero, sobre todo, los Zanetti siempre han querido animar a Tomas a ganarse cada minuto en el campo. En definitiva, si llega a ser futbolista profesional, no será solo por ser hijo de Javier.