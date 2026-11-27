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El Inter disfruta de Marcus Thuram, pero empieza a preguntarse por el futuro del delantero francés. Es el jugador del Inter con mejor rendimiento ofensivo en lo que va de año: en 2026 ya ha participado en 23 goles de la Serie A, con 15 tantos y 8 asistencias, y ha superado su récord personal de 22, establecido en 2024. Donyell Malen es el único que está logrando mejores cifras: el neerlandés de la Roma suma 31 entre goles (26) y asistencias (5).

Nacido en 1997, Tikus llegó libre desde el Borussia Monchengladbach tras ganarle al Milan un pulso en el mercado en el verano de 2023. Desde entonces ha disputado 156 partidos con el Inter, en los que ha marcado 57 goles y dado 37 asistencias, y ha ganado 2 títulos de la Serie A, una Coppa Italia y una Supercoppa italiana.

Esta temporada, Thuram también ha conseguido que no se echara de menos al capitán Lautaro Martinez, que acaba de volver a estar a disposición del entrenador Cristian Chivu tras un mes de baja por una lesión muscular.

Ahora los dos integrantes de la Thu-La se disputan un puesto junto a Pio Esposito en ataque el sábado por la noche en San Siro ante el Genoa. El argentino parte con ventaja y el francés podría descansar en el banquillo, al menos de inicio.

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La relación entre Thuram y el Inter sigue viento en popa, pero debe superar un obstáculo: la negociación para renovar su contrato, que vence en junio de 2028.

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El pasado mayo, antes de la final de la Coppa Italia que después ganaron ante la Lazio, el propio Tikus declaró: «No tengo un contrato tan largo como el de Lautaro (hasta 2029, n. de la r.), pero por ahora estoy muy bien aquí».

Ambas partes quieren seguir juntas, pero deben llegar a un acuerdo sobre las cifras. Con un salario de 6 millones de euros netos al año, Tikus es el cuarto jugador mejor pagado del Inter, por detrás de Lautaro (9 millones), Barella y Calhanoglu (6,5 millones).

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Queda por ver si el entorno del jugador está dispuesto a aceptar una cantidad fija más baja y varios bonus ligados al rendimiento individual y a los resultados del equipo, tal como ha indicado la propiedad de Oaktree a los dirigentes del Inter.

Los dirigentes también negocian en términos similares con otros jugadores. Tras asegurar la continuidad de Carlos Augusto, la primera cuestión por resolver es la de Calhanoglu, cuyo contrato vence al final de esta temporada. Después llegará el turno de quienes tienen contrato hasta junio de 2028, como Dimarco (ya se ha ejercido la opción de prórroga de un año), Bastoni y el propio Thuram.

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La sensación es que, si llegan ofertas a la altura, uno de estos dos últimos podría salir en el próximo mercado de verano. No es casualidad que el Inter siga a jugadores más jóvenes para sus posiciones: en defensa, al danés Provstgaard, de la Lazio, y al alemán Jeltsch, del Stuttgart; en ataque, al portugués Varela, del Monza, y al senegalés Mendy, del Cagliari.