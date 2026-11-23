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El Inter es soberbio, para bien y para mal. El equipo de Chivu reincide en el primero de los pecados capitales: la soberbia, que le cuesta 2 puntos desperdiciados en el campo del Atalanta. Allí, los campeones de Italia se ponen 2 goles por delante hasta en 3 ocasiones: primero con el 0-2 en el minuto 32, después con el 1-3 en el 52 y de nuevo con el 2-4 en el 75. Pero, increíblemente, consiguen dejarse remontar hasta el empate 4-4 por un equipo, el de Sarri, con bajas en defensa y que pareció claramente inferior durante todo el encuentro.

Sin embargo, para quien no haya visto el partido, hay un dato que parecería indicar lo contrario: el de los tiros a puerta (10 a 6 para el Atalanta), con Martinez realizando el triple de paradas que Sportiello (6 a 2).

Las razones no son tan difíciles de explicar: el Inter (el único equipo que no ganó entre los 6 primeros de la clasificación) paga muy cara su habitual arrogancia en ambas fases del juego. En ataque desperdicia varias ocasiones potenciales buscando florituras innecesarias, como si siempre quisiera entrar en la portería con el balón, mientras que en defensa concede demasiado.

Los números no mienten: el Inter tiene la peor defensa entre los equipos de la mitad superior de la tabla, con 17 goles encajados en la Serie A, casi el doble que la Lazio (9), y una diferencia de goles de +15, inferior tanto a la de la Lazio (+19) como a la de la Roma (+25), que lo preceden en la clasificación por 3 y 1 puntos, respectivamente.

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Galardonado con la Panchina d'oro, Chivu habla de la gestión del partido. Algo que, de hecho, intentó hacer con las sustituciones de Dimarco y de los tres centrocampistas titulares: Barella y Mkhitaryan, después de la obligada de Calhanoglu. Para el organizador turco se trata de la decimotercera lesión muscular en las últimas 3 temporadas, un dato que conviene tener en cuenta en las negociaciones para renovar su contrato, que vence en junio. Con Zielinski renqueante por un problema en el pie sufrido con su selección, será interesante ver quién juega por delante de la defensa el miércoles por la noche en San Siro ante el Stuttgart alemán, en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League.

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En cuanto a las protestas por la no expulsión de Zappacosta en la jugada del penalti que Sucic transformó con un saltito al estilo de Jorginho y por el penalti señalado contra Bastoni que convirtió Kessié, en cualquier caso, si el Inter no ganó no fue por culpa del árbitro. Aunque, de haberse invertido los papeles, se habría desatado un aluvión de polémicas. Si hay que hacerle un reproche a Maresca, quizá pitó demasiado: así, los futbolistas acaban tirándose al suelo al menor contrato; de lo contrario, se mantendrían en pie y el juego saldría beneficiado.

Volviendo al pecado capital de la soberbia, una primera explicación está en el escudo de campeón que luce en el pecho, un título que ningún equipo ha logrado defender desde 2020, cuando la Juventus revalidó el campeonato italiano precisamente con Sarri en el banquillo.

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Tampoco hay que pasar por alto la presunción (o al menos esa es la impresión que dan) de quienes llegan de un campeonato de mayor nivel como la Premier League. En este sentido, en Sky Sport, el «Tío» Bergomi señala a Spence por la jugada en la que regala el saque de esquina del que nace el otro córner que conduce al gol del 2-3 de De Ketelaere. En Dazn el excentrocampista suizo Behrami fue, con razón, muy duro tanto con el propio lateral inglés ex del Genoa antes del partido («Parecía llegado de La La Land o de Hollywood, se cree una estrella, pero aquí es un jugador de reparto») como, después del encuentro, con su compatriota Akanji: «El problema es que arrastra esta actitud desde el Manchester City de Guardiola, un equipo dominante que defendía con la posesión, pero el Inter es otra historia. También ha tenido siempre esta actitud en la selección, donde nunca es líder y nunca lo será por carácter. Se nota incluso en lo que dijo tras la victoria contra el Como, al afirmar que no ve nada extraordinario en el equipo de Fabregas: ¿eres el Inter y te comparas con el Como? Son dos trayectorias completamente distintas. Luego también se ve en el campo: entras para dar solidez a la defensa, pero te cuesta y pierdes las marcas. Con las cualidades que tiene, no entiendo hasta dónde quiere llegar como futbolista».

Chivu ya había detectado el problema mental al comienzo de la temporada, había enviado un mensaje claro a sus jugadores («Hay que partir de la victoria contra el Como; después de tantas remontadas de desventajas de 2 goles, también nos tocará sufrir una») y lo reiteró desde el banquillo durante la visita a Bérgamo («¡No juguemos con fuego!»), pero evidentemente aún no lo ha solucionado. Hay que encontrar una solución; de lo contrario, además de puntos en la clasificación, el Inter corre el riesgo de tirar por la borda también el Scudetto. Sobre todo porque la Lazio de Gattuso y la Roma de Gasperini están haciendo del aspecto mental uno de sus puntos fuertes.

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No faltan ejemplos positivos que seguir entre quienes han llegado a la Serie A desde la Premier League con la actitud adecuada, desde el centrocampista escocés McTominay del Napoli hasta el delantero neerlandés Malen de la Roma. Además, el Inter ya tiene un antídoto en casa: aparte del capitán Lautaro, que acaba de regresar de su lesión, está Pio Esposito. Ni siquiera hace falta explicar por qué: basta con escucharlo hablar y verlo jugar. Perfil bajo y alto rendimiento o, para quienes hablan inglés, low profile and high performance. Como prueba, los 8 goles marcados en sus últimas 5 apariciones entre el Inter y la selección italiana.