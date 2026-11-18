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¿Cómo es José Mourinho? Dazn ha intentado retratarlo en el documental «Winning», que cuenta la trayectoria del Special One desde el Inter del Triplete hasta su regreso hoy al Real Madrid. A lo largo de sus 55 minutos, intervienen en varias ocasiones muchos de sus exjugadores, entre ellos Wesley Sneijder.

El exmediapunta del Real Madrid y del Inter, uno de los protagonistas más importantes de aquella temporada mágica del Triplete, contó varias anécdotas divertidas de la época: desde cómo lo trató Mourinho para llevarlo a Milán hasta el permiso especial para ir a ver a su hijo. También habló de cómo gestionaba el grupo, recordó una anécdota sobre Balotelli y describió ese temperamento de líder que llevaba incluso a suplentes como Materazzi a darlo todo por él.

SNEIJDER SOBRE MOURINHO: «Sabe gestionar el vestuario mejor que nadie. Pienso en Materazzi: era uno de los jugadores que casi nunca jugaba, pero siempre era uno de los más felices en los entrenamientos. Aunque era suplente, Mourinho lo hacía sentir importante. Nunca he tenido un entrenador que supiera tratar a la gente como él».

LA NEGOCIACIÓN PARA LLEVARLO AL INTER: «Fue la época en la que llegó el nuevo presidente (Florentino Perez, n. de la r.) y a Madrid llegaron varios Galácticos, como Ronaldo, Benzema... Entonces Mourinho empezó a llamarme para que fuera al Inter. Sabía que yo era la pieza que le faltaba a su equipo, siempre me lo decía. Al final, cuando decidí aceptar, los trámites ya estaban hechos, pero al día siguiente se jugaba el derbi contra el Milan. Le dije “De acuerdo”, nos despedimos y le deseé suerte para el día siguiente. Y él me dijo: “No, tú te quedas aquí”. Yo le respondí: “Pero ni siquiera he hecho un entrenamiento...”. Entonces me dijo: “No hace falta, sé por qué te he fichado, eres la pieza que me faltaba, así que no puedo empezar sin ti” y fue entonces cuando pensé: “Guau”, y a partir de ahí desplegué las alas».

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MOURINHO CON BALOTELLI: «Con Balotelli, cuando algo no iba bien, se volvía loco. Su mensaje con el vídeo que mostró antes del partido contra el Chievo era: “Mira, a ti te encanta el fútbol, juegas incluso con tus amigos. Ahora demuéstralo en el campo”. Y acabamos ganando 1-0 y él marcó».

Próximos partidos ATA Serie A 14:45 INT

LA SEMIFINAL DEL TRIPLETE: «Cuando llegamos a semifinales nos dijimos: “Lo hemos hecho bien, pero aquí se acaba todo”. Es que aquel equipo, el Barcelona... no se le podía ganar. Pero nos reunimos el día antes del partido y, poco a poco, todos nos convencimos de que podíamos vencerlos. Nos describió detalladamente todos los puntos débiles del rival y, después de la reunión, durante la cena, todos decíamos: “Tampoco son tan fuertes, son un equipo normal”. Consiguió metérnoslo en la cabeza. Los ganamos 3-1 en casa, pero podríamos haber marcado 6. Y sabíamos que teníamos que ir al Camp Nou. Nos dijo: “Sabemos que tenemos que defendernos, quizá marquen un gol, pero nada más”».

«SAL DE MI DESPACHO Y VETE A ÁMSTERDAM»: «Una vez me llamó a su despacho y me dijo: “¿Estás cansado?”. Le respondí que sí y él me dijo: “Vete a Ámsterdam a ver a tu hijo”. Le dije que quería jugar el sábado y se enfadó: “Sal de mi despacho, reserva un vuelo a Ámsterdam, vuelve el jueves por la noche, entrena el viernes y juega el sábado”. Entonces pensé: “El sábado tengo que darlo todo, por mí, por el equipo, pero sobre todo por él”. Y recuerdo que marqué dos goles».