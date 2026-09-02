Inter, se encamina hacia la solución interna para sustituir a Ausilio: Baccin está listo





Después de 28 años, los caminos de Piero Ausilio y el Inter se separan. Las negociaciones para la renovación de los últimos meses no desembocaron en la renovación, así que el directivo comunicó al club que no se dan las condiciones para continuar: el director deportivo tiene un contrato que expira en 2027, pero gana fuerza la hipótesis de una separación de mutuo acuerdo, con un sustituto que, sin embargo, ya estaría en casa interista.





SOLUCIÓN INTERNA- Según lo sabido, el club puede optar por una solución interna y el sustituto natural de Ausilio es Dario Baccin, durante años mano derecha del propio Ausilio. La de Baccin es una posibilidad concreta a la espera de decisiones oficiales por parte del club interista.





FALTA DE ACUERDO - El Inter había ofrecido a Ausilio un año más, hasta 2028. Los contratos de los directivos del Inter, en cambio, iban de 3 años en 3 años para tener la posibilidad de planificar. No se encontró el acuerdo, más por esto que por la cuestión económica,