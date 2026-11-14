Inter, por qué la renovación de Thuram debe ser la prioridad, pero ya se presenta cuesta arriba: el riesgo de la Premier, la oferta a la baja y la cláusula que hay que eliminar

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¿Os suena la frase «no hay Inter sin...», a la que se añade el nombre de un jugador fundamental para el equipo? Pues, en este momento de la historia futbolística del club, el nombre que hay que añadir es, sin duda, el de Markus Thuram.

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El delantero francés, que por suerte para el Inter no sufre nada grave y estará disponible tras el parón, ha demostrado en este último mes de partidos que es el único futbolista verdaderamente insustituible de la plantilla. Más que el capitán Lautaro Martínez, más que el referente del centro del campo Hakan Çalhanoğlu y más que el mejor jugador de la pasada temporada, Federico Dimarco.

UN CONTRATO PRÓXIMO A VENCER: Sin embargo, el Inter se encuentra ante una primera encrucijada respecto al futuro del delantero francés, cuyo contrato vence el 30 de junio de 2028. Por tanto, al terminar la temporada entrará en el último año de vigencia del acuerdo actual, el que firmó cuando llegó a Milán y que contiene tanto grandes ventajas como importantes riesgos para el club.

ÚNICO EN LA PLANTILLA: Pero ¿por qué hablamos de Thuram como el jugador más importante de la plantilla de Cristian Chivu? La respuesta está, ante todo, en los números, y no solo en los goles y asistencias, categorías en las que lidera al equipo con 6 tantos y 4 pases de gol. Thuram es el mejor jugador de la plantilla del Inter en remates intentados, grandes ocasiones de gol y xGoals. Es el primero entre los delanteros en regates intentados (segundo de la plantilla, por detrás de Diouf) y en porcentaje de regates completados.

Si ampliamos el análisis a toda la Serie A, Thuram figura además entre los 15 primeros delanteros en porcentaje de regates completados, ocupa el 5.º puesto en xGoals por detrás de Raimondo, Varela, Malen y Krstovic, y es tercero en remates intentados, tras Malen y Mastantuono. Por si fuera poco, está entre los 10 primeros en duelos ganados en la Serie A (primero de la plantilla) y también entre los 10 primeros en duelos aéreos ganados (también primero de la plantilla). Por último, un aspecto que no reflejan las estadísticas básicas: es el jugador del Inter más eficaz atacando el espacio en profundidad.

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VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL CONTRATO ACTUAL: El Inter es consciente de que tiene entre manos a un jugador único y, de hecho, ya ha empezado a hablar tímidamente con él y con su entorno sobre la renovación. Pero todo lo analizado hasta ahora indica que, en realidad, la ampliación del contrato de Thuram debería ser una prioridad, teniendo en cuenta otros dos factores: la existencia de una cláusula de rescisión y las ventajas del Decreto Crecimiento.



Thuram llegó a Italia tras firmar un acuerdo que vence, precisamente, el 30 de junio de 2028, con un salario de 6 millones de euros por temporada y acogiéndose a las ventajas del ya desaparecido Decreto Crecimiento, que reducen el coste bruto de su sueldo para el club a «solo» unos 10 millones de euros. Sin embargo, ese mismo acuerdo también incluye una cláusula de rescisión de «solo» 85 millones de euros, vigente cada verano hasta el 15 de julio (el próximo será el último).

UNA RENOVACIÓN COMPLICADA: El primer acercamiento del Inter al entorno del jugador no ha dado, por ahora, buenos resultados. También con el francés, y pese a su importancia, el club intenta imponer la nueva estrategia marcada por Oaktree. Thuram también superará los 30 años, por lo que la propuesta que ha recibido contempla un salario fijo inferior y bonus con los que alcanzar una cifra total no demasiado alejada de los 6 millones actuales.



Además, el club no tiene intención de mantener una cláusula de rescisión en el nuevo contrato. Por su parte, Thuram, consciente también de las ventajas fiscales, no tiene ninguna intención de aceptar una cifra inferior a la que percibe actualmente, aunque está dispuesto a aceptar una propuesta de menor duración, quizá de tres años más uno opcional.

LA PREMIER YA LLAMA: Mientras tanto, varios clubes empiezan a moverse, aprovechando la gran distancia entre las partes en las conversaciones y con la vista puesta en el próximo verano, el último en el que el Inter podría ingresar dinero por un eventual traspaso de Thuram si no hay acuerdo para renovar. Arsenal y Manchester United llevan tiempo siguiéndolo de cerca y siempre están dispuestos a reforzar su ataque, pero sin duda no serán los únicos si no se alcanza un acuerdo con el Inter, que hoy es la prioridad de «Tikus», antes de que termine la temporada.