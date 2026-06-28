Inter, escucha a Lautaro Martínez: «¿Mi primer gol en el Mundial con Argentina? La gente estaba obsesionada. He trabajado para superar la ansiedad»

Lautaro Martínez por fin marcó en un Mundial: convirtió un penal en el 3-1 de Argentina sobre Jordania, en su noveno partido en dos Copas. Luego declaró:





«Para un delantero siempre es importante marcar, pero lo principal es que gane Argentina. La sequía goleadora no me afectó demasiado, aunque trabajé la ansiedad tras anularme dos goles por fuera de juego al inicio del Mundial. Hoy lo disfruto al máximo, porque defender a mi país es lo más grande. La gente se obsesiona con los goles; yo escucho lo que se dice. Hoy estoy contento porque Argentina ganó, no solo por el gol».

En Telefe, además, el delantero añadió, volviendo a hablar del Mundial de hace cuatro años: «No he pasado por una mala racha. Puede que el último Mundial me haya enseñado muchas cosas. Por ejemplo, hay que disfrutar de cada momento porque no se sabe cuánto durará. Así que disfruto de estos instantes con mi familia, que siempre me anima desde la grada. Mis hijos han cambiado mi vida. Al pueblo argentino le digo: intentaremos llevar a Argentina lo más lejos posible».