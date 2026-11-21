Un sábado por la tarde para recordar para el Inter.
En el Stadio Breda de Sesto San Giovanni, lleno de aficionados visitantes, el Inter Sub-23 vence 2-1 al Potenza, líder de la tabla.
Mosconi asiste a Marello, que controla con la izquierda y marca con la derecha el gol que adelanta a los locales.
Selleri firma el empate momentáneo al empujar el balón a la red desde cerca tras un desvío de Prestia en un centro de Petrungaro.
En la segunda parte, en el minuto 53, Melgrati le detiene un penalti a Castorani, señalado por un toque con el brazo de Fiordilino en un disparo de Petrungaro desde fuera del área.
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A 10 minutos del final, Vecchi da entrada a Mancuso y Agbonifo, que construyen la jugada del gol de la victoria, culminada con un zurdazo desde fuera del área al primer palo.
Con estos 3 puntos, el Inter Sub-23 alcanza los 23 en la tabla e iguala a Monopoli y Sorrento, solo por detrás de Potenza (35) y Bari (26).
El miércoles 25 de noviembre, el segundo equipo del Inter jugará en el campo del Audace Cerignola un partido aplazado del grupo C de la Serie C.
FICHA DEL PARTIDO:
INTER SUB-23-POTENZA 2-1
GOLEADORES: 16' Marello (I), 23' Selleri (P), 85' Agbonifo (I).
INTER SUB-23 (3-4-2-1): Melgrati; Bovio, Prestia, Tosto; Aidoo (80' Mancuso), Kaczmarski (87' Re Cecconi), Fiordilino (87' Bovo), Marello; Mosconi (80' Agbonifo), Charlys; Zuberek (64' Fumagalli). (Suplentes: Taho, Raimondi, Avitabile, Cerpelletti, Stante, Sorino, Garonetti, Jakirovic). Entrenador: Vecchi.
POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Loiacono, Bura, Russo (79' Adjapong); Castorani (68' Ghisolfi), Bando, De Marco (79' Franzolini); Petrungaro, Selleri (68' Murano), D'Auria. (Suplentes: Franchi, Gironi, Verza, Bruschi, Mazzeo, Manfredonia, Staver, dos Santos). Entrenador: Tisci.
ÁRBITRO: Tropiano.
AMONESTADOS: Aidoo (I), Zuberek (I), Bura (P), Kaczmarski (I), Agbonifo (I).
Mientras tanto, el Primavera del Inter vence 2-0 a la Juventus en el derbi de Italia gracias a un gol en cada parte: uno de cabeza del capitán Kukulis y otro de Grisoni Fasana al contraataque.
El equipo Sub-20 del Inter, entrenado por Emiliano Bigica, se coloca así primero en la tabla con 22 puntos tras 11 jornadas de liga.
FICHA DEL PARTIDO:
INTER-JUVENTUS 2-0
GOLEADORES: 41' Kukulis (I), 89' Grisoni Fasana (I).
INTER: Farronato, Breda, La Torre, D’Agostino, Kukulis (64' Strand), Vukaj (74' Moressa), Virtuani (64' Grisoni Fasana), Moranduzzo (83' Lissi), Franchi (74' Konteh), Rocca, Mackiewicz. (Suplentes: Lleshi, Pavan, Putsen, Kartelo, Matarrese, Puricelli). Entrenador: Bigica.
JUVENTUS: Huli, Borasio (72' Bamballi), De Brul, Reynaud, Repciuc (79' Samb), Vallana (79' Keutgen), Ceppi, Beydts, Tiozzo (72' Santa Maria), Sosna (58' Lopez), Bracco. (Suplentes: Nava, Gielen, Precupanu, Milia, Sylla, Bellino). Entrenador: Spanò.
ÁRBITRO: Galiffi.
AMONESTADOS: De Brul (J), Rocca (I), Borasio (J), Franchi (I).