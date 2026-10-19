Inter contra Shakhtar Donetsk: detalles del partido

Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

El Inter de Milán recibe al FC Shakhtar Donetsk el miércoles 21 de octubre de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

El dominio histórico se mide a un gran momento de forma

El Inter de Milán vuelve a la competición europea decidido a dejar atrás la derrota por 4-3 ante el Club Brugge en la segunda jornada, en un partido de lo más movido. La historia favorece claramente al Inter: está invicto en sus siete enfrentamientos europeos anteriores contra el Shakhtar Donetsk (tres victorias y cuatro empates) y no ha encajado ningún gol en los últimos cinco. Sin embargo, el equipo de Cristian Chivu se enfrenta a un Shakhtar en plena racha bajo las órdenes del entrenador turco Arda Turan, que llega a Milán con cinco victorias consecutivas tras imponerse por 3-1 al AEK Atenas en la Champions League y por 2-1 al Kolos Kovalivka en la competición nacional.

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La remontada del Inter en Bolonia

El Inter de Milán llega al duelo del miércoles con la moral alta tras vencer por 3-1 al Bolonia a domicilio en la Serie A el sábado 17 de octubre. Después de encajar un gol tempranero, Marcus Thuram empató antes de que los tantos de Carlos Augusto (68') y Ange-Yoan Bonny (82') en la segunda parte aseguraran los tres puntos. Esa victoria liguera supuso una recuperación ideal tras la derrota por 4-3 ante el Club Brugge en la Champions League el 13 de octubre, un partido en el que Marcus Thuram, Nicolò Barella y Federico Dimarco lideraron una destacada actuación ofensiva que se tradujo en 15 disparos.

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El triunfo europeo y la buena racha liguera del Shakhtar

El Shakhtar Donetsk viaja a Milán lleno de confianza tras encadenar tres victorias. Después de imponerse por 3-0 al NK Veres Rivne el 9 de octubre, el campeón ucraniano logró una importante victoria por 3-1 como local ante el AEK Atenas en Londres, en la Champions League, el 14 de octubre. El sábado 17 de octubre dio continuidad a esa racha con un triunfo por 2-1 ante el FC Kolos Kovalivka en la competición nacional, con el que afianzó su posición al frente de la clasificación de la Premier League ucraniana.

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Duelo clave: Marcus Thuram contra Valeriy Bondar

La amenaza en ataque: Marcus Thuram impulsó la remontada del Inter por 3-1 ante el Bolonia en la Serie A con un gol y cuatro ocasiones creadas. Sus movimientos diagonales en el último tercio amenazan directamente la organización defensiva del Shakhtar.

El líder de la defensa: Valeriy Bondar, capitán del Shakhtar y goleador en la victoria liguera del fin de semana, dirige una línea defensiva que deberá mantener la disciplina frente a los incansables carrileros del Inter Federico Dimarco y Carlos Augusto.

Análisis táctico y onces previstos

Inter de Milán (3-5-2): Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Zieliński, Sučić, Dimarco; Thuram, Bonny.

FC Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Riznyk; Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko, Karavayev; Nazaryna, Kryskiv; Obah, Pedrinho, Bruninho; Meirelles.

Clave del partido: El Inter tiene un 70 % de probabilidades de ganar en casa, respaldado por una racha de siete enfrentamientos sin perder ante el campeón ucraniano. Para poner fin a esa racha, Arda Turan tratará de aprovechar los espacios a la espalda de la defensa adelantada mediante transiciones rápidas por las bandas con Vinicius Tobias y Bruninho.

Noticias de los equipos y plantillas

El Inter estará dirigido por Cristian Chivu en este partido. Por ahora no hay información confirmada sobre lesiones o sanciones, y las novedades del equipo se actualizarán cuando se acerque el inicio del encuentro.

Arda Turan dirige al Shakhtar Donetsk. Al igual que en el caso del equipo local, no se han facilitado datos confirmados sobre la plantilla o las lesiones, y se esperan más novedades antes del partido.

Estado de forma

El Inter ha registrado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una derrota por 3-4 ante el Club Brugge en la Champions League, después de vencer por 3-0 al Parma en la Serie A. Antes, el Inter ganó por 5-3 al Udinese en liga y empató 2-2 con la Roma. Ha marcado 13 goles y ha encajado nueve en esos cinco partidos.

El Shakhtar Donetsk ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y solo se ha dejado puntos en un empate 1-1 con el PSV Eindhoven en la Champions League. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante el AEK Atenas en la Champions League. También venció por 3-0 al Veres Rivne en la Premier League ucraniana. El Shakhtar ha marcado nueve goles y ha encajado dos en esa serie de cinco partidos.

Historial de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en la Champions League el 24 de noviembre de 2021, cuando el Inter ganó por 2-0 en el Giuseppe Meazza. En los últimos cinco partidos registrados entre estos clubes, el Inter presenta el mejor balance, incluida una victoria por 5-0 en la Europa League el 17 de agosto de 2020. Los otros tres encuentros terminaron en empate, con tres 0-0 consecutivos en las fases de grupos de la Champions League de 2020 y 2021.