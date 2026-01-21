Inter de Milán vs. Pisa, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El Inter líder, en la vigésima segunda jornada de la Serie A, recibe la visita del Pisa.

Anticipo de campeonato de tintes nerazzurri, con el equipo de Chivu llamado a consolidar la cima y el de Gilardino a esperar en un gran golpe útil para aumentar las esperanzas de salvación y mejorar una clasificación complicada.

A continuación se presentan todas las informaciones sobre Inter-Pisa, incluidas las relativas a canal de televisión, alineaciones y cobertura en streaming del partido.

Cómo ver Inter de Milán vs Pisa, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2 y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN y Paramount+.

Inter de Milán-Pisa: hora de inicio

Serie A - Serie A Giuseppe Meazza

El partido se disputa este viernes 23 de enero a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Giuseppe Meazza.

México: 13:45 horas

Argentina: 16:45 horas

Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Noticias del Inter

Calhanoglu, Di Gennaro y Dumfries son los únicos lesionados en casa Inter, con Chivu que ha recuperado también a Josep Martinez y Palacios que han vuelto a entrenar con el grupo.

Noticias del Pisa

Más lleno está el enfermería del Pisa: en la lista de bajas figuran Albiol, Cuadrado, Lusuardi, Stengs y Vural.

Partidos entre los dos equipos

En los 29 encuentros anteriores entre Inter y Pisa, 15 victorias para los lombardos, 6 para los toscanos y 8 empates.

Clasificación