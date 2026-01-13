El Inter ha perdido una oportunidad importante en la carrera por el Scudetto: el gran partido contra el Napoli podría haber representado la primera verdadera escapada de este campeonato.

Sin embargo, el doblete de McTominay detuvo a los nerazzurri en un 2-2, haciendo necesario volver a empezar con una victoria.

El equipo de Cristian Chivu volverá al campo en la jornada intersemanal contra el Lecce, partido válido para la 16ª jornada de la Serie A, pospuesto el pasado diciembre por la disputa de la Supercopa de Italia.

Cómo ver Inter de Milán vs Lecce, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, Movistar+ Lite, M+ Vamos, M+ #Vamos Bary Orange Fútbol 3, mientras que en México se podrá seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN y Paramount+.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para hacer streaming de deportes.

Inter de Milán-Lecce: hora de inicio

Serie A - Serie A Giuseppe Meazza

El partido se disputa este miércoles 14 de enero a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Giuseppe Meazza.

México: 13:45 horas

Argentina: 16:45 horas

Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones probables

Noticias sobre el Inter de Milán

El Inter tendrá que prescindir de Calhanoglu, que salió por lesión en los últimos minutos del partido contra el Napoli. En su lugar podría ser alineado Zielinski en la posición de organizador, con Mkhitaryan desempeñando la función de medio centro.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Entrenador: Chivu.

Noticias sobre el Lecce

Ausencias importantes también para Di Francesco, que tendrá que prescindir de Gaspar y Banda, ambos suspendidos tras las expulsiones del domingo contra el Parma, y de Ramadani, quien estaba en capilla y fue amonestado. Listos para ocupar su lugar Siebert, Coulibaly y Sottil.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Coulibaly, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil. Entrenador: Di Francesco.

Forma: los últimos partidos

Enfrentamientos entre Inter y Lecce

Clasificación de Inter y Lecce

El Inter afrontará el partido contra el Lecce como líder en la clasificación, fortalecido por la ventaja conseguida tras el empate contra el Napoli: cuatro puntos sobre los napolitanos y tres sobre el Milan.

Por otro lado, el Lecce está ahora a solo tres puntos por encima de la zona de descenso, con la tercera última posición ocupada por la Fiorentina, equipo que ha superado al Pisa y Verona gracias al empate contra el Milan.