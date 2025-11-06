Inter de Milán vs. Lazio, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Inter de Milán recibe a Lazio este domingo 9 de noviembre a las 20:45 horas (España) en el estadio Giuseppe Meazza, por la décima primera jornada de la temporada 2025-2026 de la Serie A.

Sigue aquí en directo el Inter de Milán vs. Lazio de la Serie A 2025-26

Los Nerazzurri llegan al compromiso después de vencer por marcador de 2-1 a Hellas Verona en la fecha 10, con gol de Piotr Zielinski y un autogol de Martin Frese. El equipo dirigido por Cristian Chivu es segundo en la clasificación con 21 puntos.

Por su parte, las Águilas derrotaron por 2-0 a Cagliari en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Gustav Isaksen y Mattia Zaccagni. El cuadro a cargo de Maurizio Sarri es octavo en la tabla con 15 unidades.

Cómo ver Inter de Milán vs Lazio, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN Sudamérica Disney+ México ESPN, Disney+ Estados Unidos Paramount+

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Hora de inicio de Inter de Milán vs Lazio

Serie A - Serie A Giuseppe Meazza

El partido se disputa este domingo 9 de noviembre a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Giuseppe Meazza.

México:13:45 horas

Argentina:16:45 horas

Estados Unidos:14:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Inter de Milán

Los Nerazzurri confirmaron la compra del estadio San Siro junto al AC Milán, con la idea de derribar el histórico inmueble y construir uno nuevo.

Además, el Inter ganó a mitad de semana en la Champions League, donde es uno de tres equipos con paso perfecto en la competición.

Noticias de la Lazio

Las Águilas se encuentran en un buen momento, sin derrotas en sus últimos cinco juegos, hasta el punto de colocarse entre los ocho mejores del calcio, a solo tres puntos de distancia de los puesto para clasificar a las competiciones continentales.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

