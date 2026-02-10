Inter de Milán vs. Juventus, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Hay doce puntos de diferencia entre Inter de Milán y Juventus en la clasificación, pero independientemente de ello, el derbi de Italia siempre es uno de los partidos más importantes del año. Los nerazzurri intentarán prolongar su momento mágico y afianzarse cada vez más en lo más alto, mientras que la Juventus necesita puntos para la clasificación a la Champions.

Además, ambos estarán comprometidos en el partido de ida de los playoffs de la Champions League. A continuación, toda la información sobre dónde ver Inter-Juventus y cómo llegan los dos equipos a la gran cita.

Cómo ver Inter de Milán vs Juventus, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y Fubo Sports.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para hacer streaming de deportes.

Inter de Milán-Juventus: hora de inicio

Serie A - Serie A Giuseppe Meazza

El partido se disputa este sábado 14 de febrero a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Giuseppe Meazza.

México: 13:45 horas

Argentina: 16:45 horas

Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Inter Milán contra Juventus alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager C. Chivu Alineación probable Suplentes Manager L. Spalletti

Noticias del Inter de Milán

Plantilla casi al completo para el Inter, que todavía no contará con Dumfries pero recupera, al menos para el banquillo, tanto a Nicolò Barella como a Hakan Calhanoglu. El italiano tiene opciones reales de ser titular contra la Juventus, mientras que el turco podría empezar desde fuera.

Noticias de la Juventus

La Juventus también puede contar con gran parte de la plantilla; Conceicao no tiene mayores problemas tras las molestias en la rodilla y estará disponible. Totalmente recuperado Yildiz, que ya fue titular en el último partido. Fuera Vlahovic; el serbio no regresará hasta marzo.

PROBABLES ALINEACIONES INTER DE MILÁN-JUVENTUS

Inter de Milán (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan; Thuram, Lautaro Martínez. Entr.: Chivu.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. Entr.: Spalletti.

Forma

El Inter está atravesando un gran momento; 11 victorias en los últimos 12 partidos de liga, 13 goles anotados en los últimos tres encuentros entre Pisa, Cremonese y Sassuolo. La Juventus, en cambio, es menos constante, al menos en términos de resultados. Los bianconeri vienen de la eliminación en la Copa Italia y empataron el último partido de liga contra la Lazio, aunque habían ganado siete de los nueve partidos anteriores en la Serie A.

Partidos entre los dos equipos

Clasificación

El Inter aventaja a la Juventus en doce puntos y lidera el campeonato. Los bianconeri son cuartos en la clasificación con 46 puntos, empatados con la Roma.