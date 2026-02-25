Goal.com
Lelio Donato

Inter de Milán vs. Genoa, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Serie A entre Inter de Milán y Genoa, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Olvidar la decepción de la Champions League y mantener la amplia ventaja en la liga: este es el objetivo del Inter en el anticipo contra el Genoa.

Los nerazzurri están dominando la Serie A y han ampliado la ventaja a +10 sobre el Milan, que además será el rival de la próxima jornada. Buen momento para los hombres entrenados por De Rossi, que sin embargo tienen una necesidad desesperada de puntos en clave de permanencia.

A continuación, toda la información sobre dónde ver Inter-Genoa y cómo llegan los dos equipos al partido del sábado por la noche. 

Cómo ver Inter de Milán vs Genoa, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, Paramount+, DAZN y Fubo Sports.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para hacer streaming de deportes.

Inter de Milán-Genoa: hora de inicio

El partido se disputa este sábado 28 de febrero a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Giuseppe Meazza.

  • México: 13:45 horas
  • Argentina: 16:45 horas
  • Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Inter Milán contra Génova alineaciones probables

Inter MilánHome team crest

3-5-2

Formación

3-5-2

Home team crestGEN
1
Y. Sommer
6
S. de Vrij
15
F. Acerbi
31
Y. Bisseck
32
F. Dimarco
16
D. Frattesi
11
L. Henrique
8
P. Sucic
7
P. Zielinski
94
F. Esposito
9
M. Thuram
16
J. Bijlow
22
J. Vasquez
5
L. Oestigard
27
A. Marcandalli
8
T. Baldanzi
32
M. Frendrup
20
S. Sabelli
77
M. Ellertsson
17
R. Malinovsky
18
C. Ekuban
29
L. Colombo

3-5-2

GENAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • C. Chivu

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • D. De Rossi

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Posibles alineaciones Inter-Genoa

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; P. Esposito, Thuram. Entr.: Chivu

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Messias; Vitinha, Colombo. Entr.: De Rossi


Forma

INT
-Formulario

Gol marcado (encajado)
12/7
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

GEN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/8
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

El Inter viene de la amarga decepción de la eliminación en los playoffs de la Champions League contra el Bodo/Glimt, pero en la liga ha ganado trece de los últimos catorce partidos, empatando solo contra el Nápoles. Mientras que el Génova ganó 3-0 en la última jornada contra el Torino.

Partidos entre los dos equipos

INT

Últimos partidos

GEN

3

Victorias

2

Empates

0

Victorias

8

Goles marcados

5
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Clasificación

El Inter está dominando el campeonato y actualmente tiene una ventaja de diez puntos sobre el Milan, segundo, mientras que el Génova tiene solo tres puntos de margen sobre la zona de descenso.

