Inter de Milán vs. Genoa, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Olvidar la decepción de la Champions League y mantener la amplia ventaja en la liga: este es el objetivo del Inter en el anticipo contra el Genoa.

Los nerazzurri están dominando la Serie A y han ampliado la ventaja a +10 sobre el Milan, que además será el rival de la próxima jornada. Buen momento para los hombres entrenados por De Rossi, que sin embargo tienen una necesidad desesperada de puntos en clave de permanencia.

A continuación, toda la información sobre dónde ver Inter-Genoa y cómo llegan los dos equipos al partido del sábado por la noche.

Cómo ver Inter de Milán vs Genoa, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, Paramount+, DAZN y Fubo Sports.

Inter de Milán-Genoa: hora de inicio

Serie A - Serie A Giuseppe Meazza

El partido se disputa este sábado 28 de febrero a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Giuseppe Meazza.

México: 13:45 horas

Argentina: 16:45 horas

Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Posibles alineaciones Inter-Genoa

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; P. Esposito, Thuram. Entr.: Chivu

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Messias; Vitinha, Colombo. Entr.: De Rossi

Forma

El Inter viene de la amarga decepción de la eliminación en los playoffs de la Champions League contra el Bodo/Glimt, pero en la liga ha ganado trece de los últimos catorce partidos, empatando solo contra el Nápoles. Mientras que el Génova ganó 3-0 en la última jornada contra el Torino.

Partidos entre los dos equipos

Clasificación

El Inter está dominando el campeonato y actualmente tiene una ventaja de diez puntos sobre el Milan, segundo, mientras que el Génova tiene solo tres puntos de margen sobre la zona de descenso.