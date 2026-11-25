Cómo ver el Inter Club d'Escaldes - FC Copenhague con una VPN

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Previa del partido

Conference League - Jornada 4 26 nov 2026 - 15:00 Estadi de la FAF

El Inter Club d'Escaldes recibe al FC Copenhague en el Estadi de la FAF en un partido de la Conference League que enfrenta a uno de los equipos peor clasificados de la competición con uno de los mejor situados.

El club andorrano ocupa el 35.º puesto de la clasificación, mientras que el conjunto danés es séptimo.

El Inter Club d'Escaldes llega tras imponerse por 4-3 al Casa de Portugal en la 1. Division. Fue un resultado bienvenido después de una racha de empates en casa y de una derrota europea por 2-1 ante el FK Crvena Zvezda a principios de noviembre.

Felip Ortiz no tiene bajas registradas por lesión ni sanción, por lo que puede elegir entre todos sus jugadores.

El Copenhague atraviesa un buen momento en Europa con Bo Svensson al mando, tras vencer por 2-1 al Iberia 1999 en la competición a principios de este mes. Su último partido, sin embargo, supuso un duro golpe: perdió por 5-0 en liga a domicilio ante el FC Nordsjaelland.

Svensson no podrá contar con Magnus Mattsson ni con Diant Ramaj para el desplazamiento.

Esto es lo que sabemos sobre cómo seguir el partido, además de las novedades de los equipos y su estado de forma.

Novedades de los equipos y plantillas