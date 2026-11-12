Inter, buenas noticias para Chivu: Luis Henrique ha vuelto a entrenarse con el grupo

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Desde la Pinetina llegan hoy buenas noticias para Cristian Chivu sobre Luis Henrique: el brasileño ha regresado hoy al grupo, según informa FcInter1908.

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La fecha en la que Lautaro Martinez volverá a entrenarse con el grupo aún no está clara, aunque el delantero aspira a estar disponible para el partido del 22 de noviembre contra el Atalanta. Marcus Thuram, que regresó de la concentración de la selección francesa por una sobrecarga, está trabajando por separado. Chivu espera recuperarlo para el grupo la próxima semana. Bonny y Stankovic, por su parte, podrían estar un mes de baja.

INTER, LOS LESIONADOS

LAUTARO

Lautaro Martinez está de baja desde el 13 de octubre, cuando el Inter cayó en casa ante el Brujas. Su recuperación de las molestias en los flexores del muslo izquierdo está casi completada. Es posible que Chivu convoque al número 10 para el primer partido tras el parón, el 22 de noviembre contra el Atalanta.

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THURAM

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Thuram sintió molestias en el bíceps femoral derecho durante la victoria del domingo contra el Como, un problema que le ha obligado a perderse los próximos partidos con su selección, incluido el del jueves frente a Italia en el Meazza. Según las primeras impresiones del cuerpo médico del Inter, parece tratarse de una simple sobrecarga. Intentará recuperarse para el 22 de noviembre contra el Atalanta o para el 25 ante el Stuttgart en la Champions League. De no ser así, todo apunta a que volverá para el partido del 28 de noviembre contra el Genoa.

BONNY

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Los plazos de recuperación de Bonny, en cambio, son más largos: sufrió una lesión en el flexor del muslo derecho. Para el francés, que se lesionó en los minutos finales del Inter-Como, se habla de un mes de baja, con la vuelta prevista para el Inter-Torino del 13 de diciembre o el Lecce-Inter del 18 de diciembre.

STANKOVIC

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También será larga la espera para que Stankovic vuelva a estar disponible. El centrocampista sufrió una lesión muscular durante el entrenamiento del lunes con la selección serbia y estará de baja alrededor de un mes. Su posible regreso apunta también al Inter-Torino del 13 de diciembre o al Lecce-Inter del 18 de diciembre.

STONES Y JONES

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Por último, en cuanto a los dos ingleses, Stones debería volver a estar disponible justo después del parón, el 22 de noviembre. Lo mismo cabe decir de Jones, que ya está casi completamente recuperado de las molestias miofasciales en los aductores del muslo derecho que el Inter comunicó el 8 de octubre.