Inter 1-2 Milan en vivo por la Serie A: partido online, resultado, formaciones y suplentes

Ambas escuadras se citaron en San Siro, por la cuarta jornada del Calcio, en la versión 173 del Derbi della Madonnina.

Este sábado volvió a rodar el balón para el Inter en la . Por la cuarta jornada, el equipo de Antonio Conte recibió al Milan en la versión 173 del Derby della Madonnina pero cayó derrotado y su clásico rival ahora es el líder exclusivo del Calcio.

La escuadra lombarda llegaba a esta cita tras igualar en su visita a la , que le permitió llegar al quinto casillero de la competencia. Mientras que el cuadro de Stefano Pioli viene de vencer 3-0 a Spezia para ser líder junto a , de quien se ha despegado tras el 2-1 gentileza de Zlatan (2) y el descuento de Lukaku.

¿Qué chilenos han jugado este clásico?

El historial de este cruce ahora señala 66 victorias lombardas contra las 52 de los Rossoneros. Hubo 55 empates. Incluso el antecedente más reciente indicaba que Inter había ganado los últimos cuatro partidos del Calcio contra la escuadra que lidera Zlatan Ibrahimović: la racha más larga en el clásico es la de 1979 a 1983 (cinco partidos). Fue Maurizio Mariani, natural de Aprilia, el árbitro designado para el partido. Tuvo como asistentes a Costanzo y Bindoni. El cuarto árbitro fue Maresca. El VAR estuvo dirigido por Irrati y su asistente será Carbone, y supieron avisarle al principal del penal que no fue de Gigi Donnarumma a Lukaku.

Goles e imágenes

UNA A UNA, TODAS LAS ACCIONES

FINAL DEL PARTIDO: Inter 1-2 Milan.

74' Mariani dio penal de Donnarumma a Lukaku y el VAR lo desestimó. Había offside del belga, que luego se dejó caer. Falta nunca.

59' Vidal cruzó un balón de forma magistral a Achraf Hakimi y el marroquí desvió su lanzamiento en la más clara de Inter.

45+2' ¡DERBY AL DESCANSO!

32' En la línea evitó el gol de Lautaro el zaguero Kjaer. Inter se comprometió en serio: Barellà le dio trabajo a Gigi Donnarumma, pero el joven meta controló el disparo a tiempo.

28' ¡DESCUENTA LUKAKU! Se adelantó Kolarov, abrió con Perisic y el belga punteó el 1-2 en Meazza.

16' ¡REPITE ZLATAAAAAAN! El Derby es todo del rossoneri. Tras un centro de Leao, Ibra solo tuvo que pincharla al centro del arco de Handanovic.

12' ¡GOL DE ZLATAN! Handanovic atajó el derechazo de Ibrahimovic, pero el sueco la metió igual de zurda en el rebote.

13:04 ¡Comenzó en el Meazza!

12:48 Cabe recordar que Alexis es el principal reserva interista.

12:40 Los protagonistas reconocen el campo de juego.

12:13 Zlatan lidera la ofensiva de Pioli.

12:08 Conte confirmó a Vidal y Lautaro en el XI.

San Siro está listo para recibir el Inter-Milan

EL RELATO DEL PARTIDO, MINUTO A MINUTO

LA PREVIA DE GOAL

El derbi del sábado será el número 173 de la Serie A entre ambos clubes. La balanza de los anteriores está a favor del Inter que hasta ahora ha obtenido 66 victorias frente a las 51 del Milan con 55 empates para completar el cuadro. Los derbis han dejado un total de 463 goles, goles solo superados por los partidos por los nerazzurri contra la y la .

El Inter es el equipo contra el que el Milan ha encajado más goles en su historia en la Serie A (242). Incluso los precedentes más recientes están a favor del Inter, que ha ganado los últimos cuatro partidos de la Serie A contra el Milán: la racha más larga en el derbi de Milán es la de 1979 a 1983 (cinco partidos).

También lograron victorias en los últimos cuatro partidos contra los rossoneri disputados en octubre con una media de 2,3 goles por partido.

El Inter está invicto en nueve partidos de la Serie A en casa contra el Milan (6V, 3E): el récord de partidos consecutivos sin una derrota en casa contra los rossoneri para los nerazzurri es de 10, es decir, los primeros 10 de la competición (en los años '30). Este será el derbi número 87 con el Inter en la Serie A: 33 éxitos nerazzurri, 23 rossoneri - 30 empates completan el balance.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Inter - Milan FECHA Sábado, 17 de octubre ESTADIO San Siro HORARIO 13:00 de (13:00 de , 11:00 de y y 18:00 de )

¿CÓMO LLEGAN?

LAS FORMACIONES

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Brozovic, Perisic; Barellà; Lukaku, Lautaro Martínez.