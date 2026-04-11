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Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

¿Intento deliberado o descuido? El secreto de por qué no se vio la lesión de Mbappé en la retransmisión televisiva

K. Mbappe
Real Madrid
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Francia
España

Una ausencia llamativa en la jornada de la Liga

El Real Madrid tropezó de nuevo en La Liga, lo que podría definir el título: la victoria del Barcelona sobre el Espanyol amplía la ventaja a 9 puntos a solo 7 jornadas del final.

El empate ante el Girona incluyó una jugada polémica: Kylian Mbappé sangró en la frente tras un codazo de Vítor Reis. El exárbitro Iturralde González considera que fue penalti, pero el VAR no lo revisó.

Según el diario español «AS», la retransmisión televisiva no mostró ni la herida ni la sangre que le brotaba, atendida por el equipo médico madridista, y solo las fotos de los periodistas gráficos permitieron apreciar la gravedad del golpe.

La Liga negó dar instrucciones de ocultar la imagen y afirmó que la habría mostrado si hubiera estado disponible con claridad.

La Liga añadió que la única imagen disponible, tomada desde un ángulo que mostraba el brazo de uno de los médicos del Real Madrid tapando el rostro del francés, impedía ver la herida y la sangre.

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La Liga emitió ocho repeticiones del codazo para demostrar que no se ocultó nada.

La Liga recordó que su reglamento solo prohíbe filmar la irrupción de aficionados al campo, no la sangre o lesiones. Tras el

partido, el analista de El Chiringuito opinó: «Es un escándalo».

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