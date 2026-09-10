Intentó agarrarme el trasero: Haaland acusa a un jugador de acoso

El noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, acusó a uno de los jugadores del Oporto de "acosarlo" durante la victoria del Manchester City (2-0), el pasado martes en la primera jornada de la fase inicial de la Liga de Campeones de Europa.

Haaland, autor de los dos goles de los citizens, se enfrentó a Pablo Rosario, jugador del Oporto, en el estadio Do Dragão, lo que provocó que ambos jugadores recibieran una tarjeta amarilla.

Según informó el diario británico "Telegraph", Haaland afirmó tras el final del partido que el defensa del Oporto intentó agarrarle el trasero durante su enfrentamiento.

Haaland declaró a la televisión noruega: "Tenía muchísimas ganas de marcar un triplete, y parecía que él (Rosario) estaba muy empeñado en impedírmelo. Fue algo un poco curioso. Verán una imagen de él agarrándome el trasero: será interesante ver esa imagen".

El enfrentamiento entre Haaland y Rosario se produjo en la segunda parte, tras un rifirrafe verbal entre los jugadores y el cuerpo técnico en el túnel durante el descanso, y mientras los jugadores se dirigían a los vestuarios, los responsables del Oporto siguieron al árbitro hasta el túnel, molestos con el portero suplente del Manchester City, Marcus Bettinelli.

El órgano disciplinario de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol evaluará el enfrentamiento y examinará los informes presentados por la delegada del partido, Stephanie Forde, y el árbitro, Szymon Marciniak; cualquiera de las dos partes podría enfrentarse a una multa económica si se confirma que hubo intercambio de golpes durante el enfrentamiento.

El primer gol de Haaland contra el Oporto fue su tercer tanto de cabeza en 4 partidos desde que se cortó su largo cabello, y aseguró que también había estado practicando los remates de cabeza en el jardín trasero de su casa junto a su padre, Alf-Inge, exjugador de centro del campo del Manchester City.

Haaland añadió: "A lo largo de los años, he trabajado mucho para mejorar los remates de cabeza. Los he desarrollado enormemente y se han convertido en un punto fuerte de mi juego. Creo que gran parte de ello se debe a la experiencia. De hecho, hace dos días estuve practicando remates de cabeza con mi padre en el jardín".

Y concluyó sus declaraciones: "No sé nada del descanso. No tengo la menor idea. No es fácil conseguir descanso alguno en este ámbito. Durante el parón internacional jugamos cuatro partidos en diez u once días, así que no es sencillo. Pero tienes que intentar encontrar un par de días aquí y allá para darle a tu mente algo de descanso. No es fácil, pero solo tienes que intentarlo".

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