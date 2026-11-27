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Pep Guardiola ha revelado que intentó sin éxito convencer a Neymar para fichar por el Bayern de Múnich el verano en que la estrella brasileña se marchó al Barcelona. El exentrenador del Manchester City, que por entonces iniciaba su etapa en Alemania, admitió que mantuvo conversaciones secretas para tratar de convencer al delantero de que descartara el Camp Nou.

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Así intentó Guardiola frustrar el fichaje de Neymar por el Barcelona

Al repasar su carrera como entrenador en una entrevista en Romario TV, Guardiola admitió que en su día quiso dirigir al delantero brasileño. En 2013, mientras Neymar se preparaba para dejar el Santos, el técnico catalán estaba dejando atrás su etapa en el Barcelona para hacerse cargo del Bayern de Múnich.

Al ver una oportunidad antes de que su antiguo club cerrara el acuerdo, Guardiola se acercó al joven en una reunión de la UEFA. Después, ambos mantuvieron una conversación privada sobre fútbol en un hotel, donde el técnico le propuso marcharse a Alemania.

Guardiola recuerda su propuesta secreta para fichar por el Bayern

En Romario TV, Guardiola contó cómo estuvo a punto de intervenir antes de que Neymar se comprometiera con el club catalán.

«En una reunión de la UEFA, cuando me iba del Barcelona al Bayern, oí que iba a ir al Barça, pero aún no estaba todo cerrado, así que intenté convencerlo de que fuera al Bayern. Hablamos un poco de fútbol en un hotel y luego tomó una buena decisión y se fue al Barcelona», dijo.

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Aunque no logró convencer al delantero de que se trasladara a Múnich, el entrenador reconoció que elegir el Camp Nou fue la decisión acertada.

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Su admiración por el trío «imbatible» del Barça y su lealtad a Messi

La admiración de Guardiola surgió al enfrentarse al Santos, en el que también jugaban Danilo y Elano, de cara a la final del Mundial de Clubes de 2011.

Añadió: «Me habría encantado entrenarlo. Pensaba que, en su mejor momento, era un jugador del máximo nivel, con tanta fluidez, belleza y valentía... Cuando jugamos la final de 2011 contra el Santos de Danilo y Elano, vimos los vídeos ese año y dije: “Qué jugador”. Era un jugador impresionante, me habría encantado entrenarlo. Aquel Barcelona con él, [Lionel] Messi y [Luis] Suarez era imbatible, el mejor trío de ataque que he visto jamás».

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Preguntado sobre si alguna vez intentó fichar a Messi después de dejar el Barcelona, Guardiola aseguró que su lealtad se lo impidió: «No, nunca me puse en contacto con él. Soy aficionado del Barça».

¿Qué le espera a Guardiola tras su salida del Manchester City?

Guardiola se encuentra actualmente en un descanso que él mismo decidió tomarse tras dejar el Manchester City al final de la temporada pasada, con lo que puso fin a una década llena de títulos en Inglaterra. Agotado tras 18 años en los banquillos, el técnico catalán se tomará al menos un año alejado de ellos y no tiene prisa por volver.

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Durante la misma entrevista, Guardiola reveló que se sintió «avergonzado» al rechazar una propuesta de Italia en julio y explicó que el momento en que llegó le obligó a dar un paso atrás. Sin embargo, confirmó que dirigir a una selección sigue siendo su única ambición pendiente y que será su «siguiente paso» cuando decida volver al fútbol.