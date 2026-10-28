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El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ha pedido a sus jugadores que asimilen el dolor de su inesperada eliminación de la Carabao Cup antes de centrarse en un duelo de gran importancia en la Premier League. Un equipo de la League Two sorprendió al Arsenal el miércoles por la noche, y el técnico español busca respuestas antes de un difícil desplazamiento a Merseyside.

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El Arsenal, sorprendido antes de su importante visita a Anfield

Las aspiraciones del Arsenal en la Copa de la Liga se truncaron el miércoles por la noche, cuando el Fleetwood Town lo eliminó de la competición. Aunque Viktor Gyokeres marcó para igualar el tempranero gol del modesto equipo de la League Two, el conjunto del norte de Londres no logró anotar el tanto de la victoria en el tiempo reglamentario y acabó cayendo por 5-3 en la posterior tanda de penaltis. El Arsenal apenas tiene tiempo para lamentar la derrota, pues se avecina un trascendental duelo de la Premier League contra el Liverpool.

Arteta sabe que su equipo debe superar rápidamente este revés para mantener su impulso en lo alto de la tabla. «Ahora tenemos que encajar el golpe. Estamos fuera de la competición y nos entristece mucho también por toda la gente que vino aquí a ver el partido. Quería darles la victoria. Ahora tenemos que recuperarnos y prepararnos para Anfield», dijo Arteta en la web oficial del club.

Corresponder a la afición desplazada

Cerca de 1.000 aficionados del Arsenal hicieron el largo viaje para apoyar al equipo, y el entrenador no pasó por alto sus constantes ánimos. Pese al mal resultado, los seguidores se quedaron para mostrar su reconocimiento a los jugadores, y Arteta está decidido a corresponder a esa lealtad con una gran actuación en el próximo partido. Este encuentro marcó el comienzo de una exigente serie de tres partidos consecutivos a domicilio, lo que hace aún más importante reaccionar ante el Liverpool para cumplir los objetivos del club esta temporada.

Al referirse al compromiso de la afición, Arteta lanzó un mensaje de ánimo antes del fin de semana. «Siempre están con nosotros. Eso es incuestionable. Después del partido mostraron su reconocimiento al equipo y trataremos de darles una gran alegría contra el Liverpool», afirmó.

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Arteta se niega a culpar a los jugadores por su esfuerzo

El resultado en el estadio de Highbury supone una de las noches más decepcionantes de la etapa de Arteta y deja al líder de la Premier League ante una oportunidad perdida de conquistar un título. El entrenador español no tardó en reconocer el mérito del rival, al tiempo que expresó su profunda decepción por el resultado final. Arteta se negó a achacar la derrota a la falta de esfuerzo de su plantilla.

«Obviamente, es un día muy triste para nosotros. No hay nada que reprocharles a los jugadores en cuanto a su actitud, su entrega y su determinación para salir a jugar el partido que teníamos que jugar, pero encajamos ese primer gol, que fue muy malo, y les dimos confianza», explicó el entrenador.

Partidos decisivos antes del parón internacional

Igualado con el Manchester City en lo alto de la tabla de la Premier League, el Arsenal está decidido a mantener su impulso en la competición nacional cuando se enfrente al Liverpool. El exigente calendario no da tregua a los hombres de Arteta, ya que a ese duelo de máxima importancia le seguirá inmediatamente una visita entre semana al Slavia Praga en la Champions League. El Arsenal cerrará después esta exigente serie de partidos de vuelta en el Emirates Stadium frente al Hull City, en busca de una importante victoria en casa justo antes de que la competición de primera división se detenga por el parón internacional de noviembre.