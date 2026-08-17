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Intención de trasladar el partido entre Al Nassr y Al Riyadh en la Liga Saudí

Al Riyadh vs Al Nasr FC
Al Riyadh
Al Nasr FC
1ª División
Al Diriyah vs Al Nasr FC
Al Diriyah
King Cup
Arabia Saudí

Los clubes Al Nassr y Al Riyadh alcanzaron un acuerdo para trasladar su esperado encuentro en la Liga Roshn saudí del estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Faisal bin Fahd al estadio "Al Awwal Park".

Segúnel diario Arriyadiyah saudí, el partido, programado para el próximo viernes dentro de la segunda jornada de la Liga Roshn, queda a la espera de la aprobación de la Liga Profesional Saudí, después de que la directiva del Al Nassr presentara una solicitud oficial para disputar el encuentro en su estadio, tras el acuerdo con el club Al Riyadh.

Añadió que la aprobación del traslado del partido no afectará a la condición de local, ya que el Al Riyadh seguirá siendo el equipo anfitrión y recibirá los ingresos del partido, tras descontar los costes de operación y mantenimiento.

El Al Nassr encabeza la tabla de clasificación de la Liga Roshn saudí con 3 puntos tras la primera jornada, superando por diferencia de goles al Al Hilal, el Al Ettifaq, el Al Qadisiyah, el Neom, el Al Hazem y el Al Ahli.

Antes del enfrentamiento con el Al Riyadh, el Al Nassr se prepara para afrontar un nuevo examen cuando se mida con el Al Diriyah la tarde del martes, dentro de los dieciseisavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas.

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