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El excentrocampista del Manchester United Ander Herrera ha expresado su enorme frustración por el título de la Premier League que considera que les fue arrebatado por las infracciones financieras del Manchester City. El español ha pedido sanciones severas que sienten un precedente después de que el Manchester City fuera declarado recientemente culpable de infringir la normativa de la liga.

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Herrera lamenta la oportunidad perdida de ganar la Premier League

Herrera ha expresado su malestar por las recientes infracciones de las normas financieras del Manchester City. El español cree que se vio privado de un título de la Premier League durante sus cinco años en Old Trafford.

El Manchester City fue recientemente declarado culpable de casi todos los más de 100 cargos relacionados con infracciones graves de la normativa financiera entre 2009 y 2018. Durante ese periodo, Herrera ganó cuatro títulos con el United, pero no logró conquistar la liga.

Mourinho, comparado con Los Simpson

El jugador, de 37 años, recordó la temporada 2017-18, en la que el United terminó segundo a las órdenes de Jose Mourinho, a 19 puntos de su rival de la ciudad. Herrera elogió a su exentrenador por haber anticipado la polémica años antes. En declaraciones al pódcast de Mario Suarez, Herrera no ocultó su frustración por la situación.

«Tendría un título de la Premier League», dijo. «Tener una Premier League cambia mucho las cosas. Fue el año en que Mourinho dijo aquello de: “Le doy mucho valor a este segundo puesto porque nadie sabe lo que pasa entre bastidores”».

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«Mou es como Los Simpson: todo lo que dice acaba pasando. Y ya venía diciendo que estaba ocurriendo algo extraño. Hay que cumplir las normas, y lo que estaba pasando no estaba bien. Todos nos dimos cuenta. He tenido amigos que han venido a Manchester y no han podido conseguir entradas para ir a Old Trafford, mientras que las del Etihad se regalaban. No tienen esa masa social, pero gastan como si la tuvieran».

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Pide una sanción ejemplar

Pese a su enfado con la directiva del club, Herrera mostró comprensión hacia Pep Guardiola y su plantilla. Afirmó que los jugadores actuales y el entrenador merecen todo el reconocimiento del mundo por sus logros sobre el terreno de juego.

«Nada que decir de los jugadores, nada que decir del entrenador [Pep Guardiola]», señaló. «Merecen todo el reconocimiento del mundo por lo que han conseguido. Si yo fuera jugador del Manchester City, estaría enfadado, furioso con los responsables, porque han empañado y puesto en duda todo lo que el equipo ha logrado a lo largo de los años».

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Herrera añadió: «Para mí, tiene que ser algo importante, algo que siente un precedente. Tiene que sentar un precedente para que la próxima persona que diga “voy a inflar los ingresos ilegalmente” piense: “No, no lo haré porque descenderé”. El daño que han causado [el Manchester City] es, obviamente, irreparable».

A la espera de la decisión definitiva sobre las sanciones

El mundo del fútbol sigue a la espera de las sanciones oficiales que se impondrán al Manchester City. Aunque cada vez son más las voces que piden que se le retiren títulos, aún no se ha determinado el castigo exacto.

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Mientras tanto, Herrera continúa su carrera como futbolista en el Real Zaragoza, el club de su infancia. Tras su paso por el conjunto argentino Boca Juniors, el veterano centrocampista ayuda ahora al Zaragoza en su participación en la tercera categoría del fútbol español.