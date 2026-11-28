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El francés Wesley Fofana, defensa del Chelsea, recibió pitos y cánticos de enfado de su propia afición en una noche desastrosa que vivió durante la derrota ante el Nottingham Forest por 2-3.

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Todo ello ocurrió después de que Fofana provocara un penalti y fuera sustituido, pocos días después de desatar la polémica con unas embarazosas declaraciones a los medios.

Según el diario británico The Sun, Xabi Alonso, entrenador del Chelsea, se vio obligado a pedir a la afición que apoyara al defensa francés, después de que este provocara un penalti en el partido disputado en el City Ground, antes de que el técnico decidiera sustituirlo en una nueva derrota del equipo.

Fofana ha vivido un comienzo de temporada muy complicado en Stamford Bridge y recibió duras críticas tras aparecer recientemente en una entrevista que no tenía autorización para conceder, en la que bromeó sobre el penalti que falló ante el Liverpool.

Aunque Fofana se disculpó después por sus palabras, la afición del Chelsea no estaba dispuesta a perdonarlo en el duelo ante el Nottingham Forest.

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Los seguidores londinenses que se desplazaron para apoyar a su equipo mostraron su enfado desde muy pronto: el defensa de 25 años fue pitado y objeto de burlas cada vez que tocaba el balón.

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Además, la afición le dedicó numerosos cánticos ofensivos, y algunos seguidores corearon: «Vete, Fofana, aquí no eres bienvenido».

Otros entonaron un cántico aún más duro: «Vete, Fofana, siempre serás malo».

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El sufrimiento de Fofana, de Alonso y de los aficionados del Chelsea presentes en la grada aumentó cuando el delantero del Nottingham Forest Igor Jesus adelantó pronto a los locales en el minuto cinco, con un disparo directo que golpeó en su pierna antes de acabar en la red.

La situación empeoró tras el descanso, cuando el defensa francés no acertó a despejar un balón largo rutinario, que le superó por encima de la cabeza y llegó a su excompañero Liam Delap.

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Fofana se apresuró a volver para intentar frenar al delantero, pero hizo una entrada temeraria con la que derribó a Delap, y el árbitro señaló penalti a favor de los locales, lo que les daba la oportunidad de ampliar su ventaja.

Morgan Gibbs-White transformó el penalti, mientras que Alonso sustituyó a Fofana casi inmediatamente después de la acción.

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Mientras el defensa francés abandonaba el terreno de juego para dejar su sitio a Levi Colwill, se oyeron cánticos ofensivos de la afición del Chelsea, que le dedicó insultos.

Alonso confirmó que no habló con Fofana en el vestuario tras el partido, pero insistió al mismo tiempo en que el jugador necesita recibir apoyo.

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«Tenemos que apoyar a todos porque necesitamos a cada uno. Necesitamos a la afición y a todos los jugadores, y debemos permanecer unidos; si no, las cosas se complicarán aún más», declaró el entrenador del Chelsea.

Y añadió: «Tenemos que estar unidos. Cada persona que está en el vestuario y cada jugador del equipo es alguien que necesitamos».

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Y prosiguió: «Tenemos que ayudarnos unos a otros y superar juntos esta etapa. No vamos a abandonar a nadie».

Preguntado sobre si la reacción de la afición dificultará volver a poner a Fofana como titular, Alonso respondió: «Ahora pienso en lo que ha pasado después del partido, y en cuanto a los próximos encuentros, ya veremos qué pasa».

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El Chelsea encadena así su tercera derrota consecutiva en la Premier League, tras caer ante el Sunderland y el Leeds, antes de su último tropiezo frente al Nottingham Forest.