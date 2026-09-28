En su función de experto para la ARD, el campeón del mundo de 2014 analizó el rendimiento de la selección alemana con palabras contundentes y tampoco rehuyó señalar la herida.

«Ya no somos una selección top, hemos caído en la mediocridad. No hemos conseguido colocar al rival de tal manera que pase algo», explicó Schweinsteiger ante el micrófono de ARD.

Aunque por momentos se percibieran buenos indicios, en conjunto el equipo de la DFB no estaría generando «suficiente presión» como para poner en dificultades a rivales de calidad. En el empate 1-1 contra Países Bajos del pasado jueves, la selección alemana todavía lo habría «hecho mejor», opinó Schweinsteiger.

En general, al que fuera durante muchos años centrocampista del Bayern de Múnich le faltan jugadores «que marquen la diferencia». En el equipo griego identificó a Konstantinos Karetsas, Christos Tzolis o Vangelis Pavlidis como esos futbolistas.

Pero dejó claro que esto no es una crítica al seleccionador Klopp. Al fin y al cabo, el seleccionador había convocado a muchos jugadores que en parte ni siquiera habían estado nunca juntos sobre el campo. «Klopp no es un mago. Es trabajo duro. Pero los jugadores también tienen que preguntarse un poco: ¿Es esto todo?», afirmó Schweinsteiger.

Getty Images

¿Cómo está la situación del grupo del equipo de la DFB en la Nations League?

Preguntado por las críticas de su antiguo compañero en la selección, el capitán Joshua Kimmich explicó que en este momento están muy lejos de ser un equipo top. «Eso hay que decirlo así. Lo que define a un equipo así es que vence a rivales supuestamente más débiles, y nosotros no lo hemos hecho. No hemos ganado a Países Bajos y hoy hemos perdido. Pero eso no es decisivo ahora».

Contra el campeón de Europa de 2004, el equipo de la DFB fue durante los 90 minutos el conjunto ligeramente superior, pero no logró transformar su dominio en el juego en ocasiones de gol. Grecia, por su parte, volvió a generar peligro una y otra vez al contragolpe, también en el decisivo 0-1 de Dimitrios Kourbelis en el minuto 74.

Con esta derrota, el equipo de Klopp ocupa ahora la tercera posición del grupo 2 de la Nations League tras dos jornadas. Grecia lidera con seis puntos, por detrás aparece Países Bajos con cuatro. El próximo rival del once de la DFB será el próximo jueves Serbia, que todavía no ha sumado ningún punto.