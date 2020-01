¡Insólito! Yerry Mina arrancó 2020 lesionando a un compañero

Yerry Mina inició el año de una manera insólita al lesionar a un propio compañero en el calentamiento previo al duelo con , por la jornada 21 de la Premier League.

Carlo Ancelotti había elegido para su once titular a Bernard, pero tuvo que presindir de él a último momento por una lesión que sufrió el brasileño tras un choque con el zaguero cafetero, quien no tuvo inconvenientes y pudo saltar al campo de los Citizens sin problemas.

no se ha pronunciado sobre la gravedad de la lesión de Bernard.

A late change following an injury in the warm-up: Tom Davies replaces Bernard in the XI and Anthony Gordon joins the bench. #MCIEVE https://t.co/KOoY9wTn74