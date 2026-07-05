Insólito: la Casa Blanca llamó a Gianni Infantino para que retirara la tarjeta roja a Folarin Balogun; la FIFA absuelve al delantero

La suspensión de la tarjeta roja a Folarin Balogun sigue sorprendiendo. Según el periodista Ben Jacobs, la Casa Blanca contactó con la FIFA tras el partido de Estados Unidos en el Mundial para expresar su descontento.

El domingo, la FIFA confirmó que el delantero estadounidense, expulsado ante Bosnia y Herzegovina, podrá jugar los octavos contra Bélgica.

La medida se ajusta al artículo 27, que permite convertir una suspensión en una sanción condicional. Cristiano Ronaldo recibió el mismo trato justo antes del Mundial, tras ser suspendido inicialmente por tres partidos; al reducirse la sanción a uno, pudo jugar desde el inicio del torneo.

Antes de que se anunciara esa decisión, la Casa Blanca llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir que se revisara la suspensión.

Sin embargo, la FIFA asegura que la llamada no influyó en la absolución de Balogun: «No pudo influir en el resultado, dadas las competencias establecidas en el artículo 27 y el carácter independiente de la comisión disciplinaria», afirmó el organismo.

El presidente Donald Trump celebró la decisión: «¡Gracias a la FIFA por corregir una gran injusticia!».

Así, Balogun podrá jugar los octavos contra Bélgica, el lunes a las 02:00. Una mala noticia para el delantero del PSV Ricardo Pepi, que esperaba ser titular.