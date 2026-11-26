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Un episodio surrealista marcó el partido de la AFC Champions League Two entre el Al Jazira, club de Emiratos Árabes Unidos, y el Gol Gohar, club iraní. El árbitro del encuentro, el sirio Hanna Hattab, fue sustituido en el descanso por el cuarto árbitro Ammar Abu Alou, tras mostrarse en un evidente estado de confusión.

El incidente más llamativo se produjo en el minuto 32, cuando, tras una falta cometida en el centro del campo sobre Ali Asghar Ashouri, el árbitro, con la mirada perdida, amonestó al portero del Al Jazira Ersin Destanoglu, totalmente ajeno a la jugada.

Según informa Sportmediaset, la amonestación fue anulada tras varios minutos de interrupción y después de consultar con sus asistentes. Más tarde, en el descanso, el club iraní amenazó con no reanudar el partido al denunciar que el árbitro "no estaba en un estado normal" y afirmar que lo había visto consumir alcohol antes del inicio del partido.

La AFC aún debe emitir un comunicado oficial y tomar, en su caso, medidas disciplinarias.