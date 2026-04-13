Insólito: durante un partido del KKD, engañaron a los aficionados para que abandonaran las gradas con un pretexto falso

El lunes, en el partido de la Keuken Kampioen Divisie entre Jong FC Utrecht y Vitesse, un grupo de aficionados de Arnhem fue expulsado de la grada justo antes del descanso y, después, del estadio.

En la primera parte, varios aficionados del Vitesse estaban dispersos en las gradas locales del estadio Galgenwaard. La grada visitante los animó a levantarse, y ellos respondieron. El estadio estaba casi vacío, pues el Jong FC Utrecht atrae a muy pocos locales.

Poco antes del descanso, el personal de seguridad les ordenó abandonar sus asientos y, tras prometerles en un principio reubicarlos en la grada visitante, finalmente los expulsó del estadio.

La promesa no se cumplió y la frustración estalló: los visitantes respondieron con silbidos, cánticos y el grito de «¡Qué vergüenza!» que retumbó en el estadio.

Uno de los aficionados del Vitesse presentes relató a Voetbalzone: «Se nos acercó alguien amable y dio dos opciones: irnos o pasar al sector visitante».

«En un momento dado éramos unos cincuenta y nos escoltaron a todos fuera. Era justo el descanso y pensábamos que íbamos a la grada visitante».

Sin embargo, la expectativa era errónea. «Nos pusieron en dos filas, nos fotografiaron la cara y los documentos, y de repente nos mandaron a casa». La frustración se propagó entre los aficionados del Vitesse.

Otro aficionado comenta en X: «Ni siquiera la policía quiere perderse nuestro éxito. No, es broma, nos mandan a la grada local de un Galgenwaard vacío. Triste. No pasaba nada».