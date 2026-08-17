Insólito: «Dos personas en la selección de Países Bajos se ignoraron durante todo el Mundial»

Ronald Koeman no ha tenido ningún contacto con Clarence Seedorf durante el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, según afirma Valentijn Driessen en Kick-off, el pódcast de fútbol de De Telegraaf.

“Lo que me parece llamativo es que Seedorf no haya tenido ningún contacto con Koeman durante el Mundial. Lo sé. Esos rumores ya circulaban y ahora se han confirmado”, arranca Driessen.

“¿Cómo es posible, por el amor de Dios? Él (Seedorf, red.) es el comisario de fútbol”, continúa el jefe de fútbol.

“Estuvo en el partido contra Marruecos (1-1, derrota tras penaltis) y después del partido se supone que te buscas, ¿no?”, se pregunta Driessen en voz alta.

“¿No trabajas por el mismo objetivo? Al final, ahora todo ha fracasado, pero allí simplemente se ignoraron por completo. Entonces de verdad pienso: ridículo”, prosigue Driessen.

“Con la comunicación en la KNVB hay muchísimas cosas terriblemente mal. Tanto con toda la gente a la que se dirigen como con quienes ya tienen bajo contrato”, concluye el periodista de De Telegraaf.