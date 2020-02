Insigne: "Messi es el mejor jugador del mundo, pero no le puedo comparar con Maradona"

El jugador del Napoli habla sobre Leo y Diego antes del duelo de Champions ante el Barcelona. Gattuso explica lo de la 'jaula' al '10' azulgrana.

Lorenzo Insigne es uno de los peligros de este que quiere dar la sorpresa ante el en la ida de los octavos de final de la .

El futbolista no tiene dudas de que “Messi es el mejor jugador del mundo”, aunque matiza que “no le puedo comparar con Maradona”. Argumenta su respuesta diciendo que “soy napolitano y Maradona lo es todo”.

Insigne añadió que “después de ver los 4 goles de Messi al no parece que el Barça esté en crisis” y niega haber estado cerca de fichar por el Barça.

Gattuso y la 'jaula' a Messi

Por su parte Genaro Gattuso, entrenador del Napoli, habla sobre la supuesta “jaula” que preparan para encerrar a Messi. “No solo es él, tendremos que tener un gran juego a nivel colectivo”. Afirma que “para mí es el mejor jugador por la forma en que ha vivido su carrera, un ejemplo para el fútbol mundial: nunca una palabra fuera de lugar, perfecto”.

Explica que “Maradona es el dios del fútbol, ​​lo vi en video y en DVD, pero nunca en vivo. Todavía sé qué campeón fue, veo a Messi haciendo cosas que él también hizo. Siento no haber podido admirarlo en primera persona”.

Respecto al partido afirma que “no debemos cometer el error de pensar en jugar contra Messi: el Barcelona es todo el equipo, no un solo jugador. Tienes que jugar dos juegos: uno cuando tienes el balón y otro cuando no lo tienes”.

Elogios a Setién

Gattuso regaló los oídos además a su rival en el banquillo. Afirmo que "Ellos tienen un gran conjunto, han renacido con Setién. Queremos hacer un buen partido y va a ser complicado".