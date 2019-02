Insatisfacción en FAS con el desempeño del equipo

Los tigrillos solo tienen 7 de 21 puntos en el Clausura 2018.

"Es cierto que no estamos (en la posición) donde nos gustaría estar, eso es evidente, no era lo planificado y no es que me excuse por el hecho que FAS (generalmente) arranca mal (los torneos), no debería ser así; hemos sido objetivos al decir que hemos dominado la mayoría de los (seis últimos) partidos”, explicó Prado en conversación con el periódico “El Gráfico”.

Destacó el arbitraje frente al empate que consiguió su equipo ante Audaz de visitante: "Siento que fue un arbitraje muy localista que no nos ha gustado para nada. Fue sumamente localista, nos pitó todo en contra y se lo dije hasta el cuarto árbitro”.