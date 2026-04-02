Inquietud entre el cuerpo técnico de la selección holandesa por el plan de Donald Trump durante el Mundial

Hay malestar en Zeist entre el cuerpo técnico de la selección holandesa, según informa el periodista Edwin Schoon en NPO Radio 1. El cuerpo técnico de la Oranje no está nada contento con el programa propuesto por la FIFA para los días libres durante el Mundial.

«Hay descontento entre el cuerpo técnico de la selección holandesa, según he podido saber de fuentes fiables», comienza diciendo el periodista de la NPO en la radio. «No solo los jugadores viajarán a Estados Unidos, sino también los cocineros, los fisioterapeutas, lo que sea».

«La FIFA acaba de enviar los programas con lo que hay que hacer en los días libres», continúa el autor del libro Basta, la biografía de Marco van Basten.

«Entre ellos hay algunos momentos para hacerse fotos con Donald Trump (presidente de los Estados Unidos, nota del editor). Se trata de personas que leen el periódico en casa y se forman una opinión sobre lo que ocurre en el mundo. No se expresarán, pero no quieren salir en la foto con Trump, porque entonces se convertirían en parte de esa maquinaria propagandística y eso es algo que no desean».

Países Bajos se enfrentará a Japón el 14 de junio, tras lo cual están programados los partidos de la fase de grupos contra Suecia y Túnez, los días 20 y 26 de junio, respectivamente.