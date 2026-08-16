¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Al Ittihad vs Al Kholood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traducido por

Injusticias y decisiones impactantes: el defensa del Al-Ittihad abre fuego contra el árbitro del partido ante Al-Khaleej

Al Ittihad vs Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
1ª División
D. Pereira
Arabia Saudí
Portugal

El defensa portugués explota

El portugués Danilo Pereira, defensa del Al-Ittihad, cargó contra el árbitro del encuentro frente al Al-Jol tras el empate por 1-1 en la primera jornada de la Roshn Saudi League, asegurando que varias decisiones arbitrales influyeron directamente en el resultado del partido.

Pereira habló con los medios de comunicación tras el final del encuentro, comentando la decisión de señalar una falta en su contra que derivó en la tarjeta roja, además de reclamar un penalti a favor del Al-Ittihad, al considerar que las decisiones no fueron justas para su equipo.

Pereira: debieron señalar un penalti para el Al-Ittihad

El defensa portugués dijo sobre una de las jugadas dentro del área: "Por supuesto, la decisión del árbitro fue errónea, debimos tener un penalti tras el empujón que recibí por la espalda", afirmando que el Al-Ittihad merecía tener una oportunidad de marcar desde el punto de penalti.

Lee también: "No hay liquidez y las deudas nos ahogan": Mohamed Noor lanza sorpresas estruendosas dentro del Al-Ittihad

Pereira también se refirió a la falta que se le señaló y que provocó su expulsión, explicando que las circunstancias de la jugada no justificaban la sanción que sufrió, y dijo: "El balón estaba elevado y mi mirada estaba puesta en él, la entrada no fue intencionada ni realizada con gran fuerza, y ni siquiera hubo un contacto completo".

King Cup
Al Najma crest
Al Najma
ANA
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
King Cup
Jeddah crest
Jeddah
JED
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK

Y añadió: "No sé qué vio el árbitro en esa jugada, lo digo con claridad: la decisión del árbitro fue muy mala", en una crítica directa al colegiado, especialmente porque la tarjeta roja obligó al Al-Ittihad a completar el partido con diez jugadores y afectó a su capacidad para mantener la ventaja.

La expulsión complicó la tarea del Al-Ittihad

Pereira señaló que la inferioridad numérica hizo que la tarea del Al-Ittihad fuera más difícil durante los minutos restantes, diciendo: "Después de recibir la tarjeta roja, se nos hizo difícil volver al ritmo del partido con diez jugadores".

Entradas para los partidos de la Roshn Saudi League¡Compra tu entrada ahora!

A pesar de ello, el defensa portugués afirmó que su equipo tuvo oportunidades con las que podría haber resuelto el partido y logrado la victoria, pero no logró aprovecharlas de la manera necesaria, y añadió: "A pesar de eso, creo que tuvimos oportunidades de marcar, pero no pudimos aprovecharlas como se requería".

Pereira cerró sus declaraciones subrayando la necesidad de superar lo ocurrido y centrarse en el futuro, diciendo: "Así es el fútbol, ahora debemos centrarnos en el próximo partido", en un intento de pasar página del encuentro frente al Al-Jol y prepararse para el siguiente compromiso.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google