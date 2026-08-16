El portugués Danilo Pereira, defensa del Al-Ittihad, cargó contra el árbitro del encuentro frente al Al-Jol tras el empate por 1-1 en la primera jornada de la Roshn Saudi League, asegurando que varias decisiones arbitrales influyeron directamente en el resultado del partido.

Pereira habló con los medios de comunicación tras el final del encuentro, comentando la decisión de señalar una falta en su contra que derivó en la tarjeta roja, además de reclamar un penalti a favor del Al-Ittihad, al considerar que las decisiones no fueron justas para su equipo.

Pereira: debieron señalar un penalti para el Al-Ittihad

El defensa portugués dijo sobre una de las jugadas dentro del área: "Por supuesto, la decisión del árbitro fue errónea, debimos tener un penalti tras el empujón que recibí por la espalda", afirmando que el Al-Ittihad merecía tener una oportunidad de marcar desde el punto de penalti.

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Pereira también se refirió a la falta que se le señaló y que provocó su expulsión, explicando que las circunstancias de la jugada no justificaban la sanción que sufrió, y dijo: "El balón estaba elevado y mi mirada estaba puesta en él, la entrada no fue intencionada ni realizada con gran fuerza, y ni siquiera hubo un contacto completo".

Y añadió: "No sé qué vio el árbitro en esa jugada, lo digo con claridad: la decisión del árbitro fue muy mala", en una crítica directa al colegiado, especialmente porque la tarjeta roja obligó al Al-Ittihad a completar el partido con diez jugadores y afectó a su capacidad para mantener la ventaja.

La expulsión complicó la tarea del Al-Ittihad

Pereira señaló que la inferioridad numérica hizo que la tarea del Al-Ittihad fuera más difícil durante los minutos restantes, diciendo: "Después de recibir la tarjeta roja, se nos hizo difícil volver al ritmo del partido con diez jugadores".

A pesar de ello, el defensa portugués afirmó que su equipo tuvo oportunidades con las que podría haber resuelto el partido y logrado la victoria, pero no logró aprovecharlas de la manera necesaria, y añadió: "A pesar de eso, creo que tuvimos oportunidades de marcar, pero no pudimos aprovecharlas como se requería".

Pereira cerró sus declaraciones subrayando la necesidad de superar lo ocurrido y centrarse en el futuro, diciendo: "Así es el fútbol, ahora debemos centrarnos en el próximo partido", en un intento de pasar página del encuentro frente al Al-Jol y prepararse para el siguiente compromiso.