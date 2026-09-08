Injusticia para el Barcelona: las nominaciones al Balón de Oro despiertan sentimientos encontrados en Cataluña

La lista de los treinta candidatos al Balón de Oro fue revelada este martes, lo que despertó sentimientos encontrados en el FC Barcelona.

La lista incluyó a Lamine Yamal, Cubarsí y Rodri (que jugó en el Manchester City la temporada pasada), además de Ferran Torres (actual jugador del París Saint-Germain).

Sin embargo, dos nombres destacados estuvieron ausentes de la plantilla del Blaugrana, ya que ni Pedri ni Raphinha lograron reservar un lugar en la lista; cabe señalar que el jugador procedente de Tenerife había ocupado el undécimo puesto en la edición anterior, mientras que el brasileño llegó al quinto puesto.

El diario catalán Sport calificó de injusta la exclusión de las dos estrellas del Barcelona.

Y aunque Pedri no ofreció una actuación destacada en el Mundial —donde el técnico De la Fuente prefirió apostar por Fabián en su posición—, desempeñó un papel fundamental en los éxitos del Barcelona.

Por otro lado, Raphinha tampoco brilló en el Mundial (ya que la selección brasileña fue una de las decepciones del torneo), y su temporada con el club no estuvo a la altura de los asombrosos números que registró en la temporada 2024-2025; sin embargo, la ausencia de sus nombres sigue siendo algo sorprendente en una lista ampliada que incluye a jugadores como Sadio Mané, Julián Quiñones y Dayot Upamecano.

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Es indudable que esta lista generará polémica, dada la exclusión de numerosos nombres; y los casos de Pedri y Raphinha son el mejor ejemplo de ello, sobre todo porque ambos atraviesan actualmente un período de gran nivel y excelente forma.

La temporada pasada, Pedri disputó 43 partidos con el FC Barcelona, marcando dos goles y dando 12 asistencias; y lo más importante, fue el organizador del juego de un equipo que dominó LaLiga, ganó la Supercopa de España y estuvo a un paso de alcanzar la final de la Champions League.

Por su parte, Raphinha marcó 21 goles y dio 8 asistencias en 33 partidos; y aunque no estuvo en su mejor nivel, estos números siguen siendo impresionantes.

Ambos son un elemento fundamental en la plantilla del técnico Hansi Flick, y no cabe duda de que su exclusión de esta lista supondrá un estímulo para que demuestren que forman parte de la élite de los jugadores en el panorama del fútbol mundial.

Las esperanzas del Barcelona de ganar el Balón de Oro recaen en gran medida sobre Lamine Yamal, si bien Rodri —e incluso Pau Cubarsí— también podrían entrar en el círculo de la disputa.

El martes, el jugador procedente del barrio de Rocafonda ofreció una rueda de prensa modélica, en la que antepuso el interés colectivo a los intereses personales, logrando al mismo tiempo reafirmar su estatus con un estilo caracterizado por la elegancia.

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