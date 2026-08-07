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Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Injerencia en la gestión: la historia de la cláusula que apartó a Nawaf Al-Aqidi del Al-Nassr

Fichajes
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N. Alaqidi
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Arabia Saudí

El guardameta saudí está cerca de marcharse

Diversos informes de prensa han revelado la condición que puso el guardameta saudí Nawaf Al Aqidi para permanecer en el Al Nassr durante la próxima temporada, y que provocó la decisión definitiva de su salida.

Informes de prensa habían revelado la aceptación del Al Nassr de vender a Al Aqidi a su homólogo Al Fateh durante el actual periodo de fichajes de verano, después de que se detuvieran las negociaciones para renovar su contrato por un periodo adicional.

El periodista saudí Abdullah Al Marzouq afirmó que el motivo del estancamiento de las negociaciones de renovación es una condición que puso Nawaf Al Aqidi, que interfiere en el núcleo del trabajo administrativo del club.

El guardameta saudí exigió al Al Nassr no fichar a ningún otro portero extranjero durante su etapa en el equipo, lo que hizo fracasar las negociaciones entre ambas partes.

El Al Nassr negocia actualmente con el Al Fateh para obtener una cantidad económica a cambio de Nawaf Al Aqidi, además de incorporar a su portero saudí Abdulhadi Al Alwan y a su lateral derecho Saeed Baatiyah.

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Al Aqidi (26 años) es considerado un producto de la cantera del Al Nassr, ya que ascendió al primer equipo en 2019, pero no logró asegurarse un puesto de titular, por lo que salió cedido al Al Taee en 2022 y luego al Al Fateh en 2025.

Y aunque comenzó la temporada pasada como titular defendiendo la portería del Al Nassr, terminó relegado al banquillo debido a algunos errores que cometió a mitad de temporada, especialmente durante los enfrentamientos ante el Al Qadisiyah y el Al Hilal en la liga Roshn.

El joven guardameta también perdió su puesto de titular en la selección saudí tras los errores que cometió en el partido amistoso ante la selección de Egipto, el pasado marzo, de modo que el veterano Mohammed Al Owais defenderá la portería de Arabia Saudí en el Mundial 2026 en su lugar.

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