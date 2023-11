Iñigo Martínez, sobre la reprimenda de Lewandowski a Lamine Yamal: "Hay mil de esas en cada partido, igual la siguiente seré yo"

El central internacional español del Barcelona dijo que deben mantenerse "al margen de ese tipo de polémicas"; "Aquí estamos todos unidos", advierte.

Iñigo Martínez, central internacional español del FC Barcelona, ha quitado dramatismo y polémica a la reprimenda de Robert Lewandowski a Lamine Yamal durante el último partido del Barça, contra el Deportivo Alavés en Montjuic el último domingo.

En uno de los ataques azulgrana durante ese encuentro, Lamine optó por disparar a portería en vez de pasar el balón a Lewandowski, algo que el polaco recriminó con algún gesto. Incluso pareció negar (o no ver) Lewandowski el saludo inmediato de Yamal al prepararse para el saque de esquina.

Sin embargo, Iñigo Martínez ha dicho que de esas reprimendas "hay mil en cada partido" y afirmó que tal vez la próxima lo tenga a él como protagonista.

“Reprimendas así hay mil en cada partido. Pasa que se enfoca en una y se hace un mundo de esa acción. Robert ya ha dado su explicación, yo realmente ese momento no lo vi. El equipo está muy unido y la relación entre ambos es espectacular. Repito, hay mil de esas por partido, la siguiente seré yo igual, pero siempre pensando en positivo, nunca intentando dejar mal al compañero. Aquí estamos todos unidos, hay un gran equipo. Nosotros tenemos que mantenernos al margen de ese tipo de polémicas donde nos aporta entre comillas poco”, dijo el ex del Athletic en sala de prensa con la Selección España.

La explicación de Lewandowski:

"La situación es solo una coincidencia. Es una situación normal en el campo entre dos jugadores que se gritan entre ellos. No hay mala sangre ni malas intenciones entre yo y Lamine. Todo está bien y no hay nada oculto en esta situación. Realmente no hay nada que comentar en todo esto", había explicado Lewandowski en las últimas horas.