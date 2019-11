Iniesta: "No dejaría marchar a Rakitic, es un jugadorazo"

Andrés Iniesta concedió una entrevista al diario Marca, donde habló de la situación del Barça, entre otras cuestiones

Andrés Iniesta es uno de los hombres más autorizados para hablar del FC . El centrocampista, ahora en , se convirtió en líder del equipo de la Ciudad Condal con Guardiola, Martino, Tito, Luis Enrique o Valverde, entre otros entrenadores.

Desde el país del sol naciente, el ex-internacional por concedió una entrevista a 'Marca', en la que habló de Ansu Fati o la situación del centro del campo del cuadro de la Ciudad Condal, entre otras cuestiones.

Uno de los temas más candentes en la actualidad azulgrana es el panorama con Iván Rakitic. El croata se encuentra en la rampa de salida debido a su falta de minutos. Iniesta fue cuestionado por ello y sobre si le dejaría marchar.

"Yo no. Personalmente lo considero un jugadorazo. Lo que ha estado haciendo durante todo este tiempo ha sido magnífico. Este año no está teniendo el protagonismo que tuvo anteriormente pero eso no quita que sea un jugadorazo", afirmó el manchego.

Uno de los grandes centrocampistas de la historia, tanto del FC Barcelona como de la selección española, también tuvo tiempo para hablar del relevo que ha habido en el centro del campo culé. De Xavi e Iniesta se ha pasado a Arthur a De Jong.

"Me parecen dos jugadores excepcionales, con muchísimo peso dentro del campo. La idea de juego la tienen. Controlan el tiempo, el balón, la situación... Seguro que tienen una gran ascendencia dentro del equipo. La cuestión es que todo el engranaje funcione con Busi, Ivan (Rakitic) y toda la gente del medio", expresó.

Sin duda, una de las grandes revelaciones de este inicio de temporada en Barcelona ha sido Ansu Fati. El internacional sub-21 por España ha estado en boca de todos gracias a su buen rendimiento dentro del terreno de juego. Iniesta habló de la irrupción del guineano.

"Muy positiva por lo que significa. Es un jugador de la cantera, joven y que puede tener oportunidades. Lo importante es que aproveche las oportunidades. Estar en el primer equipo es muy difícil, por eso cuando tenga minutos los debe aprovechar".