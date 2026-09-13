Un rendimiento tan alto de un trío atacante a estas alturas de la temporada no se veía en la máxima categoría del fútbol español desde 1958.

El reparto de los goles subraya el gran inicio de forma actual del ataque catalán. Raphinha y Yamal aportaron seis tantos cada uno, mientras que Lopez completa la línea ofensiva con cuatro goles propios. El domingo, el Barcelona ganó 4:2 en casa de la UD Levante y sumó así su quinta victoria en los cinco primeros partidos de la nueva temporada. Yamal firmó un doblete, en el minuto 19 y en el 48, este último de penalti.

Así, el tridente ofensivo blaugrana igualó a una formación legendaria del archirrival Real Madrid. En la temporada 1958/59, el trío formado por Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas y Hector Rial también marcó 16 goles en las primeras cinco jornadas.

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¿Qué trío atacante marcó más goles en España tras cinco jornadas?

En la historia de La Liga, solo unos pocos tríos ofensivos lograron más goles en ese periodo. El récord absoluto data de la temporada 1940/41, cuando Guillermo Campanal, Miguel Torrontegui y Jose Lopez marcaron 24 goles en los primeros cinco partidos con el Sevilla FC.

Ese mismo año, Pruden Sanchez, Paco Campos y Cosme Vazquez marcaron 17 goles con el Atletico Madrid, al igual que Agustin Jarabo, Juan Del Pino y Raimundo Diaz con el Celta de Vigo.

Además, en la historia de la liga solo hubo otras dos formaciones ofensivas que alcanzaron exactamente 16 goles tras cinco partidos: Raimundo Blanco, Pepillo y Campanal (Sevilla, 1941/42), así como Cesar Rodriguez, Marcos Aurelio y Estanislao Basora (FC Barcelona, 1950/51). Para los catalanes, supone por tanto igualar su propio récord del club.