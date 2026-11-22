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Los jugadores del Manchester United han recibido una advertencia sobre los duros entrenamientos físicos que el nuevo técnico, Mauricio Pochettino, tiene previsto imponer, después de que ya haya empezado a introducir cambios inmediatos en la forma de trabajar del equipo, dejando claro que lo visto hasta ahora en los entrenamientos es solo el principio.

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Los jugadores del Manchester United han recibido una advertencia sobre los duros entrenamientos físicos que el nuevo técnico, Mauricio Pochettino, tiene previsto imponer, después de que ya haya empezado a introducir cambios inmediatos en la forma de trabajar del equipo, dejando claro que lo visto hasta ahora en los entrenamientos es solo el principio.

Pochettino, de 54 años, ha asumido la misión de sacar al Manchester United de sus problemas tras el desastroso arranque de temporada del equipo, que lo ha situado en puestos de descenso, antes de su primer partido bajo su mando, ante el Liverpool, previsto para el próximo domingo a domicilio.

Antes del inicio de la presente jornada, el Manchester United ocupaba el 19.º puesto en la clasificación de equipos por distancia total recorrida en los partidos de la Premier League esta temporada, el 17.º en carreras a alta velocidad y el 19.º en velocidad máxima media.

El técnico argentino insistió, en la rueda de prensa que ofreció el viernes, en que «los números dependen del contexto en el que se leen», pero las estadísticas registradas por el equipo ya resultan preocupantes.

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Pochettino ha dirigido hasta ahora tres días de entrenamientos, en los que cada sesión ha sido descrita como más exigente y ha durado más que en la etapa en la que Michael Carrick estaba al frente del equipo.

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Sin embargo, según lo previsto, el verdadero trabajo no comenzará hasta después del duelo ante el Liverpool a domicilio.

Una fuente explicó al diario británico The Sun: «Pochettino ha aumentado de inmediato el ritmo y la intensidad de los entrenamientos en todos los aspectos; los jugadores han empezado a entrenar con más esfuerzo y durante más tiempo, y ya han notado la diferencia».

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Y añadió: «Pero su principal objetivo hasta ahora ha sido introducir algunas de sus ideas tácticas en el equipo antes del partido, así que, aunque los jugadores sienten que han aumentado la carga de trabajo y las exigencias, el mensaje que les ha llegado es que todavía no ha empezado el trabajo de verdad».

La fuente prosiguió: «Será interesante ver qué pasa: o los jugadores aceptan estos cambios y responden a ellos, o los rechazan, y entonces las cosas podrían convertirse en un nuevo desastre».

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Los jugadores del Manchester United tendrán que prepararse para realizar un gran esfuerzo físico a las órdenes de Pochettino, conocido por su rigor a la hora de exigir a sus futbolistas que corran y trabajen con intensidad sobre el terreno de juego.

Aun así, el técnico argentino, exseleccionador de Estados Unidos, no dispondrá de mucho tiempo para trabajar con el equipo en los entrenamientos, ya que el Manchester United disputará cinco partidos en los próximos 21 días.

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Pese a la falta de tiempo, Pochettino hará todo lo posible para llevar al grupo al máximo nivel de preparación física.

El entrenador explicó en su rueda de prensa: «Si no ponéis los números en su contexto adecuado, creo que hablar de ellos es muy peligroso, y es fácil manipular estas cifras».

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Y continuó: «Pero es cierto que tengo que ser honesto: a veces los números revelan cosas que luego puedes observar en el campo, pero nos centraremos mucho en intentar mejorar nuestros datos y nuestras cifras en cada zona del campo».

Y concluyó: «Por supuesto, no estamos aquí para señalar a nadie ni para criticar lo ocurrido, sino para construir algo con nuestros jugadores y el club, e intentar ofrecer el rendimiento necesario y conseguir victorias».