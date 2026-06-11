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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Inicio con victoria... México inaugura el Mundial venciendo a Sudáfrica

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La selección mexicana inauguró la fase final del Mundial 2026 con una cómoda victoria 2-0 sobre Sudáfrica el jueves en el estadio de la Ciudad de México.

Raúl Jiménez avisó con un disparo en el 5', repelido por el portero Williams.

El ataque de «El Tricolor» siguió hasta que, en el minuto 9, Julián Quiñones marcó.

Sudáfrica buscó reaccionar, pero no pudo empatar y el primer tiempo terminó 1-0.

Al inicio del segundo tiempo, Sudáfrica quedó con diez por la expulsión de Yaya Situle en el 49.

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Raúl Jiménez marcó el segundo de México con un potente cabezazo tras centro de Roberto Alvarado en el 67.

Los ‘Bafana Bafana’ no pudieron superar la defensa mexicana y, además, vieron la segunda roja, a Themba Zwane, en el 84.

En el 90+2 fue expulsado César Montes, dejando a México con diez. El partido acabó 2-0.

México y Sudáfrica comparten el Grupo A con Corea del Sur y la República Checa.

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