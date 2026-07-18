Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1080224821.jpgZUMA Press Wire
Rian Rosendaal

Traducido por

Inglaterra se hizo con el tercer puesto tras un loco partido con diez goles contra Francia

Francia vs Inglaterra
Francia
Inglaterra
World Cup

Francia cayó 4-6 ante Inglaterra en la final de consolación. Al descanso perdía 0-4, pero mejoró en la segunda parte. Inglaterra se lleva el tercer puesto.

Ousmane Dembélé arrancó en el banquillo francés, mientras que Jude Bellingham, Harry Kane y Anthony Gordon fueron suplentes en Inglaterra. El equipo de Thomas Tuchel empezó a lo grande: Declan Rice marcó desde fuera del área en el minuto 3. 

Inglaterra siguió presionando y Marcus Rashford vio cómo un disparo a bocajarro lo bloqueaba la defensa francesa. Poco después, Cherki obligó a Dean Henderson a intervenir. Inglaterra insistió y el 0-2 de Bukayo Saka fue anulado por fuera de juego.

El 0-2 llegó finalmente cuando Rice sacó un córner perfecto y Ezri Konsa remató de cabeza al ángulo derecho. Kylian Mbappé, visiblemente desconcertado, aguardó el descanso para hidratarse en Miami. Justo tras la reanudación, Mbappé superó a Henderson, pero Marc Guéhi despejó el balón sobre la línea de gol. Se señaló fuera de juego, aunque no era justo.

Maignan despejó un disparo de Rashford y Mbappé respondió chocando con Henderson. Inglaterra sentenció el 0-3 tras un pase de Rashford que Saka aprovechó, dejando otra vez a la defensa francesa desordenada. Justo antes del descanso, Saka hizo el 0-4. 

Francia salió del vestuario con ganas de revancha y Mbappé marcó rápidamente el 1-4. Es su noveno gol en Mundiales, uno más que Lionel Messi. Francia siguió apretando: Rabiot disparó fuera por poco y, en el 54’, Barcola recortó a 2-4. Inglaterra sufrió, salvándose cuando Dembélé chutó a Henderson y Olise erró por poco.

Mbappé devolvió la emoción al marcar el 3-4 por la derecha. Ya suma 22 goles en Mundiales y supera a Messi (21). Bellingham entró en el último cuarto de hora para dar un poco más de fuerza a Inglaterra en ataque y falló una gran ocasión. El partido siguió siendo un vaivén constante y Olise disparó fuera por muy poco, para consternación de la afición francesa.

En el 87, Spence fue derribado y Saka transformó el penalti para completar su hat-trick (3-5). Dembélé recortó de nuevo (4-5), pero Bellingham sentenció con el 4-6 tras una carrera. 

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google